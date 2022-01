Senador Alessandro investe R$ 1 milhão e 800 mil para garantir acesso à água em municípios

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) esteve na manhã desta sexta-feira (28) na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para assinar o Termo de Cooperação com a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), visando a instalação de microssistemas de abastecimento, com a perfuração de poços artesianos.

Ao todo serão investidos na ação R$1.800.052,86 das emendas parlamentares do senador Alessandro, beneficiando municípios sergipanos mais atingidos pelas graves secas.

“Hoje demos um passo importante em nosso trabalho para garantir a segurança hídrica de todos os sergipanos. A assinatura deste termo de cooperação vai atender povoados de vários municípios do nosso estado que sofrem com a falta de acesso à água. Esses investimentos são fundamentais para garantirmos o mínimo de qualidade de vida à população e condições para a produção para consumo familiar”, destaca Alessandro.

Junto com o senador Alessandro Vieira, assinaram o Termo de Cooperação o superintendente regional da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho, e o diretor de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola da Cohidro, João Quintiliano da Fonseca.

O senador Alessandro Vieira tem atuado para assegurar a segurança hídrica dos sergipanos. Além desses investimentos para perfuração de poços artesianos, o parlamentar destinou emendas para a construção de barreiros e barreirinhas, e investiu também na construção do Canal de Xingó. “Seguirei trabalhando para garantir que toda a população sergipana tenha acesso à água”, ressalta Vieira.

Fonte e foto assessoria