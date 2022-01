Senador desnuda André Moura

Por Adiberto de Souza *

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) pôs por terra o discurso de que o ex-deputado federal André Moura (PSC) será candidato ao Senado nas eleições deste ano. Segundo o cidadanista, só em Sergipe uma pessoa condenada a oito anos de cadeia por corrupção, é tratada como liderança política e postulante a cargo eletivo: “André só é candidato a uma vaga no presídio”, fustigou Vieira. E o senador tem razão quando afirma que o ex-deputado está inelegível por cinco anos. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, André não tem mais a quem recorrer contra a dura punição, estando, portanto, impedido de se candidatar a qualquer cargo público. Bem assessorado juridicamente, o ex-deputado sabe disso, mas continua alimentando a hipótese de participar do pleito. Age assim para se manter vivo politicamente, visando influenciar na eleição para o governo de Sergipe e, na hora H, lançar um parente ou aliado à Câmara Federal. Portanto, perderá dinheiro quem apostar numa candidatura do condenado André Moura. Crendeuspai!

Carnaval no vinagre

Mesmo tendo deixado para tomar uma decisão segunda-feira próxima, o governo de Sergipe deu a entender que vai proibir festas públicas durante o Carnaval. Após dizer que só anunciará novas medidas restritivas contra a covid-19 na semana que vem, o governador Belivaldo Chagas (PSD) revelou o que pensa sobre o avanço do coronavírus: “Não podemos correr o risco de perder o controle da pandemia no período carnavalesco, em que muitas festas ocorrem sem os devidos cuidados que o momento exige”, frisou. Certíssimo!

Me dá um dinheiro aí

E quem se encontra hoje com Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de governo Bolsonaro, é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ele e outros gestores vão discutir com a ministra alternativas para o financiamento do transporte público nas cidades. Há meses, os prefeitos cobram do governo federal um subsídio para evitar que os reajustes na tarifa do transporte coletivo sejam elevados. Misericórdia!

Vices invocados

Não convidem para o mesmo regabofe alguns vice-prefeitos e o ex-gestor de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). A galera está por aqui com o distinto desde que ele criticou o itabaianense Neném de Verso (PSDB), que vem a ser presidente da Associação dos Vice-prefeitos de Sergipe. Segundo Francisquinho, o tucano teria criado a Associação que preside “para matar, acabar com o prefeito de Itabaiana” Adailton Sousa (PL). Por conta dessa declaração, a entidade dos vices publicou uma nota descendo a madeira no ex-prefeito. Home vôte!

Mulheres nas eleições

A diretoria do Mulher Democratas de Sergipe se reuniu para discutir a participação feminina nas eleições deste ano. Segundo a presidente do grupamento demista, Josilda Monteiro, é preciso ampliar a atuação das mulheres na política. Presente à reunião, a senadora Maria do Carmo, presidente de honra do DEM sergipano, disse que o Mulher Democratas começa o ano com o pé direito e muita disposição para trabalhar e ampliar a sua representatividade. Ah, bom!

Crime ambiental

A Polícia botou na cadeia seis camaradas que estavam derrubando o manguezal do bairro Solenidade, zona norte de Aracaju. Ao chegarem às margens do Rio do Sal, os policiais militares se depararam com os elementos cortando o mangue com foices e demarcando o terreno para um futuro loteamento. Presos, os seis vão responder por crime ambiental. Bem feito!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “A Vida sempre beija a mão de quem mantém a honra de pé”. É vero!

Baculejo continua

Uma liderança do Movimento Polícia Unidade procurou a coluna para informar que continuam ocorrendo os baculejos nos documentos dos ônibus da Grande Aracaju e nos pontos de jogo do bicho. Segundo o policial, o Movimento não ficou satisfeito com a reunião que teve com o secretário da Segurança, João Eloy, pois ele não tem poderes para atender as reivindicações salariais da categoria. Pelo visto, esse cabo de guerra só deixará de ser esticado quando o governador Belivaldo Chagas (PSD) atender as propostas dos policiais e bombeiros militares. Danôsse!

Conversa de aliados

Após ter recebido o governador Belivaldo Chagas (PSD) para uma demorada conversa, o presidenciável Lula da Silva (PT) se encontra, hoje, com o senador petista Rogério Carvalho. O bate-papo dos dois vai girar em torno das eleições para o governo de Sergipe, devendo o “Barba” reafirmar o seu integral apoio ao aliado. Rogério rompeu com os governistas sergipanos de olho na cadeira de Belivaldo e confia que será eleito na sombra política de Lula, que aparece como favorito na disputa presidencial. Marminino!

A quem interessar possa

Uma informação aos pré-candidatos nas eleições deste ano: o eleitorado sergipano é composto por 1.616.583 eleitores, sendo 53,1% mulheres e 46,9% homens. Este ano, vão votar em Sergipe pela primeira vez 27.131 novos eleitores, dos quais 14.132 são mulheres e 12.999 homens. Nem precisa dizer que Aracaju é o maior colégio eleitoral do estado. Esta informação é da assessoria de comunicação do TRE. Supimpa!

* É editor do Portal Destaquenotícias