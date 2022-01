SSP e Sedurbs assinam ordem de serviço para construção de delegacia

O município de Estância ganhará um reforço importante nas ações de segurança pública na região do litoral sul sergipano. Nesta sexta-feira (28), foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da nova Delegacia Regional de Estância. O prédio terá uma área de aproximadamente 950m2, com espaço para quatro núcleos de delegados, o que abrange, também, salas para os cartórios da Polícia Civil e para os servidores da instituição. O investimento, na ordem de R$ 2,8 milhões, é fruto de convênio entre o Governo Federal e o Governo de Sergipe.

O coronel José Pereira de Andrade, superintendente-executivo da SSP, destacou que a nova unidade policial já estava em planejamento e agora será concretizada pelo Governo de Sergipe. “Há muito que a SSP e a própria Polícia Civil almejam a construção de uma delegacia de grande porte em Estância. É um anseio antigo que agora está se realizando. Parabenizo o esforço do secretário João Eloy e do Governo do Estado para que essa obra venha dar condições de trabalho para o profissional e para os munícipes da região”, ressaltou.

O secretário de estado do Desenvolvimento Urbano da Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, informou que o prazo de conclusão das obras da nova unidade policial é de dez meses. “Será um ganho para a região sul e é a primeira delegacia de grande porte de muitas. Também teremos, em fase de projetos, a delegacia de grande porte, junto com o Corpo de Bombeiro, na cidade de Nossa Senhora da Glória”, revelou.

O delegado-geral, Thiago Leandro, reforçou que a cidade de Estância é uma das principais portas de entrada para o estado de Sergipe, e a nova unidade policial contribuirá com o reforço das ações da Polícia Civil na região. “Trata-se de um projeto de planejamento estratégico visando equacionar e melhorar o atendimento na questão da segurança pública, principalmente na região sul. É uma região muito importante com fábricas e agricultura forte. Estância é o começo da implantação de unidades de grande porte”, evidenciou.

A engenheira civil da SSP, Rosiane Lima, detalhou que a unidade policial contará com dois pavimentos e também terá garantido o espaço para o funcionamento da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). “O espaço tem toda uma infraestrutura para atender melhor a população, com uma recepção mais ampla, com acesso à triagem, confecção de boletins de ocorrência e será um espaço otimizado para atender à população”, concluiu.

Fonte e foto assessoria