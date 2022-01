Tem turismo de Sergipe na Band Nordeste

E o Governo de Sergipe realiza mais uma ação promocional dos destinos turísticos do nosso estado nas praças do Nordeste e Norte do país através da Band Nordeste!!!

Em parceria com a Band, o governo do estado realizou um programa especial com várias potencialidades turísticas de Sergipe que será veiculado nos estados no Nordeste e do Norte do País.

Nesse programa especial vai ter show com artistas famosos na Orla Pôr do Sol, as praias de Aracaju, Ilha dos Namorados, Croa do Goré, Cânions de Xingó, destaque para nossa cultura, as delícias da nossa gastronomia e cereja do bolo que é nossa gente!!

Não perca e sintoniza na Band TV neste sábado, dia 29 de janeiro as 16h!!!!

É o Especial Sergipe na Band!!!!

Realização:

Band Nordeste

Governo de Sergipe

Secretária de Estado do Turismo

Superintendência estadual de Comunicação

Da assessoria