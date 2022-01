Tribunal de Contas do Estado aguarda prestações de contas do exercício financeiro 2021

Das 367 unidades gestoras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), apenas 182 já enviaram ao órgão, até esta sexta-feira, 28, todas as informações alusivas ao encerramento do exercício financeiro de 2021.

Esta e outras obrigações dos gestores públicos sergipanos têm até o final deste mês de janeiro como prazo para encaminhamento.

“O envio desses dados é fundamental para que o TCE possa fazer a análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos jurisdicionados”, destaca o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição.

Conforme consta no sistema de auditoria do Tribunal, o Sagres, nenhum dos relatórios exigidos neste primeiro prazo já foi enviado por todos os jurisdicionados.

O Relatório do Controle Interno do 4º trimestre do exercício financeiro anterior, por exemplo, foi entregue, até o momento, por 66 das 155 unidades gestoras que têm essa obrigação.

Os dados foram levantados pela Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT).

“Temos este monitoramento em tempo real em nosso sistema, de forma a dar todo o suporte necessário às coordenadorias técnicas da Casa”, comenta o diretor da DMT, Cristiano dos Santos Cruz.

O calendário anual de obrigações está disponível no site do TCE (www.tce.se.gov.br). Para acessá-lo, basta posicionar o cursor em “Serviços” e clicar na opção “Apoio a Gestores”.

Por DICOM/TCE