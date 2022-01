Vereador Sávio tem demanda atendida e beneficia comunidade do Japãozinho

Em mais uma ação voltado aos moradores do bairro Japãozinho, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) visitou a travessa São João, na localidade, para conferir as melhorias realizadas pela Prefeitura de Aracaju, após a sua indicação e cobrança.

O vereador recordou passagens pela comunidade, onde visualizou os problemas. “Aqui, moram idosos, cadeirantes e crianças que precisavam enfrentar a lama e a poeira. Sempre digo que uma rua asfaltadas gera também saúde e bem-estar à população”, disse.

Sávio conversou com moradores e recebeu o agradecimento. “Fico muito contente em ver que a comunidade está sendo beneficiada por meio do nosso mandato. E vamos continuar cobrando para que outras ruas recebam melhorias também”, garantiu.

O parlamentar reforçou também o agradecimento ao presidente da Emurb. “Não posso deixar de agradecer ao presidente Ferrari por sempre atender as demandas que apresentamos lá na Emurb. Isso mostra que ele é, também, comprometido com as causas mais nobres”, salientou.

Foto assessoria

Por Marcos Simões