Condutora alcoolizada se envolve em acidente e é conduzida a delegacia por embriaguez

A motorista de um veículo de passeio foi conduzida à delegacia após se envolver em um acidente na antiga avenida Rio de Janeiro em Aracaju.

As informações são de que o acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã deste sábado, quando um Onix colidiu com um caminhão, deixando três pessoas feridas, sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por uma equipe do SAMU.

Ao chegar no local, a guarnição da CPTran percebeu que houve a tentativa de fuga do local do acidente por parte da condutora do Onix, mas foi impedida pela rápida ação da equipe policial.

Ao realizar o exame do etilometro, foi constatado 0.66 mg/ l de álcool expelido no ar da condutora do Ônix ( a artir de 0.34 mg/ l , o condutor deve receber a voz de prisão), onde foi levada para a Deplan para responder pelo crime de embriaguez ao volante.

O.condutor do caminhão também realizou o teste e não foi constatada nenhuma quantidade de álcool no mesmo.

A CPTRAN está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 do ciosp.

Com informações e foto da CPTran