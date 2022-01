Energisa investe R$ 480 mil em ações culturais e incentivos sociais em SE

Valores são destinados a projetos e entidades que promovem cultura, educação, acessibilidade e inclusão dos mais diversos públicos

Música, literatura, teatro, cinema. Incentivar projetos que valorizam a cultura brasileira, promovem educação, inclusão e conscientização nas comunidades onde está presente é um dos compromissos da Energisa. E, dentro dessa premissa, a empresa investe, neste ano, R$ 480 mil destinados a projetos culturais e incentivos sociais em Sergipe. A soma se refere a projetos aprovados em anos anteriores e que serão executadas durante este ano.

Entre os projetos que receberam aporte da Energisa estão a Orquestra Jovem de Sergipe e a Sociedade Filarmônica de Itabaiana. Além dessa iniciativa, a empresa doou R$ 100 mil para o suporte de entidades projetos de apoio ao desenvolvimento e amparo de crianças, adolescentes e idosos.

“Nosso compromisso com a sociedade vai muito além do fornecer conforto e segurança por meio da energia elétrica. Buscamos estar presentes em algumas ações do cotidiano das pessoas ao contribuir para que elas tenham acesso à energia, educação, informação, cultura e às oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Cada patrocínio, apoio ou doação provenientes da Energisa reflete a nossa confiança de que a responsabilidade sociocultural é essencial para impulsionar o futuro dos jovens, visando promover a transformação e modernização de uma sociedade”, enfatiza Roberto Currais, diretor-presidente da Energisa Sergipe.

Todos os projetos serão realizados seguindo os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19. Por este motivo, há projetos que foram aprovados em anos anteriores que serão realizados em 2022.

Pelos quatro cantos do Brasil

Além dos patrocínios demandados em Sergipe, em todo o Brasil, o Grupo Energisa investiu mais de R$ 7,7 milhões em iniciativas culturais e doações para projetos sociais.

Em se tratando de iniciativas culturais, vale destacar que no cronograma estão projetos culturais incentivados ou não, que valorizam a cultura brasileira em qualquer manifestação cultural; que promovem a cultura local possibilitando o acesso de forma democrática e plural, bem como saberes e fazeres da comunidade experimentando novos formatos, com inovação; priorizam ações de formação, capacitação e circulação para fomento e desenvolvimento cultural; e ainda promovem a acessibilidade e inclusão dos mais diversos públicos.

Já no contexto das doações, o Grupo Energisa prioriza projetos sociais incentivados ou não, que atendam aos critérios de promover a cidadania, através da educação e desenvolvimento sustentável; que impulsionem ações inovadoras para transformar realidades; ações que geram impacto para uma economia socialmente e ambientalmente mais justa; que gerem renda para jovens em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Grupo busca a sinergia com conselhos municipais, entidades e instituições sem fins lucrativos, cujas atividades sejam direcionadas aos direitos de crianças, adolescentes, idosos, bem como apoio direto no campo da oncologia e da pessoa com deficiência.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

