Enfermagem: carreira promove cuidados ao ser humano

A graduação em Enfermagem dá ao estudante o conhecimento nas áreas de prevenção, diagnóstico e reabilitação da saúde.

Uma das profissões que fazem parte da área das Ciências da Saúde é a Enfermagem. Os profissionais formados nesta carreira têm a atribuição sobre a assistência ao paciente, atuando para a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde individual e familiar. Além disso, são capacitados a gerir equipes e realizar monitoramento de indicadores da qualidade da saúde.

A Universidade Tiradentes (Unit) forma esses profissionais. Por meio de matriz curricular constantemente atualizada, estrutura física e tecnologia modernas, a graduação oferecida pela instituição confere ao estudante as competências e habilidades necessárias para uma conduta profissional ética, responsável e comprometida.

Quais são as vantagens de fazer um curso de Enfermagem na Unit? Confira:

Centro de Treinamento e Simulação Realística (CSIM), que utiliza tecnologia robótica de alta fidelidade com bonecos robôs que possuem reações semelhantes às de um ser humano real promovendo, assim, a imersão do estudante nos cenários de práticas de enfermagem e deixando-o muito mais preparado para os desafios do mercado de trabalho

Prática em campo a partir do 4º período e mais opções de estágio por meio de convênios com os melhores serviços de saúde das redes pública e privada, a exemplo das secretarias estadual e municipal de Saúde, e hospitais da rede pública e privada para realização dos ensinos clínicos estágios curriculares

Assistência do Unit Carreiras, com simulações de entrevistas, orientações para currículos e carreira

Programas de Internacionalização, que possibilitam a realização de intercâmbios acadêmicos em instituições na Espanha, México, Estados Unidos e Portugal

Alto índice de aprovação de egressos em residências, concursos, mestrados e doutorados

Todos esses diferenciais colocaram a egressa Ana Clara Santana em contato com o mundo científico, no qual ela, hoje, está inserida. “A enfermagem é uma ciência que se atualiza a todo momento e para isso precisa de evidências científicas para entregar aos clientes qualidade na assistência à saúde. Através dos insumos proporcionados pela Universidade Tiradentes consegui atingir meus objetivos e até hoje me ajuda a conquistar sempre mais”, disse.

