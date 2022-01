Flash Político: PT se reúne neste sábado discute conjuntura atual e pede montagens de comitês

Por Diógenes Brayner

Presidida pelo presidente regional, deputado João Daniel, o Partido dos Trabalhadores realizou reunião ampla neste sábado (29), em um hotel da orla de Atalaia e trataram sobre as eleições municipais e, sem muito alarde, da visita que Rogério Carvalho, candidato a governador do Estado, fez na sexta-feira (29) ao ex-presidente Lula.

Segundo o participante do encontro, participaram prefeitos do PT, vice-prefeitos, presidentes dos diretórios estaduais, membros da Executiva Regional e os secretários setoriais O objetivo foi fazer uma avaliação a atual conjuntura e Rogério Carvalho voltou a passar a informação de que o ex-presidente Lula teria dito que apoiaria um candidato do PT ao Governo do Estado

O senador Rogério Carvalho aproveitou para pedir que fossem formados os comitês populares nos bairros de Aracaju e nos municípios, para que se dê início o trabalho de divulgação do seu nome a governador do Estado.

Rogério Carvalho também avisou aos participantes do evento que está conversando com lideranças políticas de outros partidos, para discutir alianças, mas não adiantou sobre esses encontros e nem o que já fora definido.

Durante a reunião também foi anunciado que será ampliado os grupos que estão discutindo o programa de Governo, que Rogério vai exibir durante a campanha. Aproximadamente 80 pessoas compareceram à reunião, com manifestação de prefeitos e membros da direção do Partido dos Trabalhadores em favor de Rogério Carvalho e corroborando o seu apoio a ele na disputa pelo Governo do Estado.