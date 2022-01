Ministro assina contratos do BNB para reforma do aeroporto de Aracaju

Na ocasião, também serão assinados contratos que possibilitarão investimentos em outros cinco aeroportos da região Nordeste

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, participa na próxima terça-feira (01.02), às 12h, no Recife (PE), ao lado do presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, da cerimônia de assinatura de contratos para a revitalização do chamado Porto Novo Recife — berço histórico da capital pernambucana.

Os contratos, que contam com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), do Banco do Nordeste, viabilizarão a construção de um complexo turístico com hotel, integrado a uma marina e um centro de convenções.

Também serão assinados contratos de financiamento para investimentos em seis aeroportos da região Nordeste, já licitados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). São eles: Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE). Os recursos devem viabilizar a ampliação e manutenção das atividades nestes aeródromos.

SERVIÇO

Assinatura de financiamento do BNB

Terça-feira – 01.02

12h – Cerimônia de assinatura de contratos firmados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) — Banco do Nordeste para o setor de Turismo

Local: Mar Hotel Conventions Endereço: R. Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem, Recife — PE

