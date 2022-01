Morre a médica ginecologista e sexóloga, Hortênsia Gucha Maia, neste sábado, em casa

A médica ginecologista e sexóloga, Hortênsia Gucha Maia, morreu hoje (29), aos 61 anos, em sua casa, após meses de luta contra um câncer com metástase no cérebro. Ela faria aniversário amanhã, dia 30 de janeiro. A família ainda não se pronunciou oficialmente sobre a perda da terapeuta.

Amigos de Gucha relatam que a médica fazia tratamento Home Care (em casa) por decisão própria. “Ela não queria mais voltar para aquele sofrimento. Ela queria morrer em casa”, dizem os amigos, acrescentando que ficaram impossibilitados de visitá-la nos últimos meses, devido à Covid-19.

As primeiras informações dão conta que o sepultamento de Gucha será às 17h, no cemitério Colina da Saudade, bairro Jabotiana, em Aracaju. A médica era também uma Digital Influencer, com quase três mil seguidores numa rede social, na internet, onde alimentava com conteúdos de Medicina Ginecológica, Sexologia Humana e Transexualidade.

Natural de Propriá (SE), Gucha era formada em Medicina pela turma de 1985, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e era também terapeuta transexual. Ela fazia parte de uma equipe multiprofissional que atendia ambulatorialmente pessoas transexuais e travestis, na Faculdade de Medina, em Lagarto.

