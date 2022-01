Rodrigo é o novo Anjo do BBB 22. Disputa contou com rodada de desempate

Rodrigo é o segundo Anjo do BBB 22. O brother levou a melhor na Prova do Anjo Amstel deste sábado, 29/1, se consagrando Anjo pela segunda semana seguida. Ao longo de 5 rodadas, o gerente comercial fez o total de 7 pontos. E, na rodada desempate com Bárbara, o brother fez a maior pontuação, se consagrando Anjo pela segunda vez.

No total, 15 brothers participaram da prova. Além do Líder Tiago Abravanel, apenas Laís, Eslovênia e Pedro Scooby não foram sorteados para disputar a Prova do Anjo Amstel.