Tiago Leifert e a mulher contam na web que filha tem câncer: “já fez quatro químios”

Após deixar o Rio de Janeiro e voltar a morar em São Paulo, Tiago Leifert decidiu tornar público o motivo que o fez dar uma pausa na carreira e deixar o emprego na Globo após 15 anos. Ele e a mulher contaram na web que a filha, Lua, está com câncer.

“Oi pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou, como no caso da nossa filha, bilateral”, conta Daiana Garbin, jornalista e mulher do apresentador.

