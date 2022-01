86% da população acima 12 anos completaram o esquema vacinal

Na última semana do mês de janeiro, a Prefeitura de Aracaju vacinou mais 19.322 pessoas contra covid-19, tanto nas ações de busca ativa do Carro da Vacina, quanto nos demais pontos de vacinação. Com isso, a capital sergipana chega 84% acima de 5 anos com a primeira dose, 86% do público 12+ com a segunda e 49,84% com a dose de reforço.

Vacinação infantil

Neste fim de semana, dias 29 e 30, a vacinação será suspensa e o serviço volta a ser ofertado na segunda-feira, dia 31.

No momento, Aracaju continua imunizando contra a covid a população da faixa-etária de 10 anos, as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e as que já têm 11 anos e ainda não se vacinaram, além da aplicação das segundas e terceiras doses para a população geral que está apta a receber.

Para que a criança receba a primeira dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

São destinadas à imunização do público infantil 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam das 8h às 15h e estão divididas em dois grupos: em seis delas, a vacina disponibilizada é a CoronaVac; nas outras seis, o imunizante pediátrico é o da Pfizer.

As UBSs com Pfizer são: Carlos Hardman (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas) e João Bezerra (Areia Branca). Já as unidades que dispõem de CoronaVac para crianças são: Santa Terezinha (Robalo), Celso Daniel (Santa Maria), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Bugio), Carlos Fernandes (Lamarão) e Amélia Leite (Suíssa).

População 12+

A vacina para a população 12+, voltado a adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e pessoas acima de 18 anos, incluindo gestantes, puérperas e lactantes, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Especialmente nas unidades Augusto Franco (Farolândia), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 do Forte), o funcionamento segue até às 18h.

Para a segunda dose, estão aptos aqueles que tomaram a primeira dose de Pfizer há mais de 21 dias e aqueles que tomaram a primeira dose de AstraZeneca e CoronaVac e o dia da segunda dose chegou, conforme data prevista marcada no cartão de vacinação. O locais e horários seguem os mesmos para os que irão receber a primeira dose.

Já a terceira dose, está disponível para a população geral, profissionais de saúde e com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVachá quatro meses. No caso dos imunocomprometidos, o prazo diminui. Podem receber o terceiro imunizante contra covid-19 a partir de 28 dias da segunda dose.

Aqueles que tomaram a vacina da Janssen até o dia 7 de julho, também devem receber o reforço nos seguintes locais: UBSs Manoel de Souza (Sol Nascente), Celso Daniel (Santa Maria), Ávila Nabuco (Conj. Médici), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barbosa (Coqueiral), João Oliveira (Santos Dumont), José Calumby (Jardim Centenário), das 8h às 16h; como também, nas UBS Augusto Franco (Farolândia), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 de Forte), das 8h às 18h.

No caso da segunda dose de reforço, podem tomar as pessoas que têm imunossupressão e que receberam o primeiro reforço há quatro meses.

Para receber qualquer dose do imunizante, é necessário apenas apresentar documentação (cartão de vacinação e documento com foto) em uma das unidades de saúde disponíveis.

Foto André Moreira