Aracaju reforça serviços de saúde para casos de síndromes gripais

A Prefeitura de Aracaju tem intensificado as ações previstas no Plano de Contingência contra Síndromes Gripais, diante do aumento do número de pessoas com sintomas gripais na cidade.

Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) põe em prática uma complexa logística que tem por finalidade assegurar o devido atendimento na rede e possibilitar o avanço da campanha de imunização contra a covid-19, além de disponibilizar à população ferramentas para monitorar pacientes, facilitar o acesso a informações e prestar apoio em casos específicos, como os relacionados à saúde mental.

Gripário

Inaugurado na quarta-feira (26), o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, no bairro Coroa do Meio, zona Sul de Aracaju, ampliou a oferta de atendimento a pacientes com sintomas gripais na rede pública de saúde de Aracaju.

O Centro funciona todos os dias, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até às 18h), com os serviços de triagem de enfermagem e consultas médicas, testagem para detecção da covid-19, dispensação de medicamentos e leitos de observação. Para os casos mais graves que procurarem o novo Centro, será providenciada transferência de forma prioritária para uma das unidades de urgência da rede municipal de saúde.

Testagem

Desde quinta-feira (27), a Prefeitura de Aracaju ampliou para 30 o quantitativo de UBSs que realizam testagem para detecção de covid-19 em pessoas com sintomas. Além dessas unidades, os dois hospitais municipais, Fernando Franco e Nestor Piva, e o novo Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal também testam os sintomáticos. Para pessoas assintomáticas, a Secretaria da Saúde disponibiliza o exame nas ações itinerantes do TestAju.

Nas UBSs que funcionam até às 16h e 17h, as testagens são realizadas das 8h30 às 15h. Entre essas unidades estão: José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Lauro Dantas (Bugio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Walter Cardoso (Veneza) e Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Já nas UBSs que funcionam até às 19h, as testagens são realizadas das 8h30 às 18h. Entre essas unidades estão: Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); José Calumby Filho (Jardim Centenário); Dona Sinhazinha (Grageru) e Marx de Carvalho (Ponto Novo).

Filômetro

Para orientar a população e otimizar o fluxo no atendimento de casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju lançou, no início deste mês, o “Filômetro”. A ferramenta é uma das estratégias do Plano de Contingência para o enfrentamento à Influenza e auxilia os usuários que buscam atendimento nas UBSs e nos hospitais municipais.

Atualizada pela Secretaria Municipal da Saúde, a página filometro.aracaju.se.gov.br, integrada ao site institucional da Prefeitura, permite verificar a situação das filas, classificadas em três níveis, bem como o endereço de cada unidade de saúde. Nas Unidades Básicas de Saúde há pouca fila com atendimento de até 10 pessoas, fila moderada quando estão sendo atendidas entre 11 e 30 pessoas e fila intensa quando o fluxo supera 31 pessoas.

Isolamento

Em nota técnica divulgada pela SMS no dia 14 deste mês, o Município reduziu de 10 para 7 dias o tempo de isolamento de pacientes sintomáticos, e definiu que pessoas que tiveram contato com infectados e estão assintomáticas não precisam cumprir isolamento.

Conforme orienta a Nota Técnica, pacientes com síndromes gripais por covid-19, quando positivados, mas sem sintomas, devem permanecer em isolamento por cinco dias, refazendo o teste no quinto dia. Se o resultado for negativo, sai do isolamento, mas caso o resultado ainda seja positivo o paciente deve completar dez dias de isolamento domiciliar.

Paciente com sintomas e resultado positivo para covid-19 devem permanecer em isolamento por sete dias, sem necessidade de realização de novo teste. Pessoas que após sete dias, ainda apresentarem sintomas respiratórios, devem completar dez dias de isolamento.

“Já as pessoas que tiveram contato com alguém que testou positivo, mas que estão assintomáticas e com o esquema vacinal completo não precisam ficar em isolamento, fazendo o teste no quinto dia após esse contato”, explicou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

MonitorAju

Criado para atender e monitorar a população com suspeita e casos confirmados de covid-19 em Aracaju, o MonitorAju é essencial para o estabelecimento de estratégias no combate ao coronavírus. Atualmente, o serviço funciona, também, como uma central de atendimento e, a partir do 0800 729 3534, os usuários podem tirar dúvidas sobre tratamentos e fluxos nas unidades que atendem pessoas com sintomas de gripe.

O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, e as equipes passam informações e orientações em relação a sintomas gripais e quaisquer outras dúvidas relacionadas, como, por exemplo, qual é a unidade de atendimento mais indicada a depender da situação relatada.

Apoio psicológico

Desenvolvido para prestar suporte a qualquer pessoa que sinta a necessidade de ajuda psicológica, o Serviço de Apoio Psicológico Remoto também é uma ferramenta importante, em meio a tempos de pandemia.

Por meio do 0800 729 35 34, opção 2, a pessoa que careça desse tipo de atenção pode entrar em contato e será atendido pelos profissionais da rede. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Vacinação

No momento, Aracaju continua imunizando contra a covid a população da faixa-etária de 10 anos, e das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e daquelas que já têm 11 anos e ainda não se vacinaram, além da aplicação das segundas e terceiras doses para a população geral que está apta a receber.

Para que a criança receba a primeira dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

São destinadas à imunização do público infantil 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam das 8h às 15h e estão divididas em dois grupos: em seis delas, a vacina disponibilizada é a CoronaVac; nas outras seis, o imunizante pediátrico é o da Pfizer.

As UBSs com Pfizer são: Carlos Hardman (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas) e João Bezerra (Areia Branca). Já as unidades que dispõem de CoronaVac para crianças são: Santa Terezinha (Robalo), Celso Daniel (Santa Maria), Edézio Vieira (Siqueira Campos), José Calumby (Bugio), Carlos Fernandes (Lamarão) e Amélia Leite (Suíssa).

A SMS alerta que, além da vacinação infantil ser comprovadamente segura, é necessário, também, que o restante da população complete o esquema vacinal. De acordo com a médica infectologista da rede municipal, Fabrízia Tavares, a não adesão à vacinação mantém a transmissibilidade do vírus, aumentando a chance de ocorrer mutação. Ela destaca que vacinação é sinônimo de consciência coletiva, já que reflete na saúde de toda a população.

“Enquanto as pessoas insistirem em não tomar vacina, a população continuará em um ambiente propício para a manutenção da circulação da variante ômicron e também o surgimento de outras variantes. Quem não se vacina, não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas. Só conseguiremos voltar para a normalidade quando diminuir a circulação do vírus”, relata a infectologista.