Condutor alcoolizado se envolve em acidente com vítima na taiçoca e é conduzido a delegacia

O motorista de um veículo Fprd Fiesta foi conduzido à delegacia depois de se envolver em um acidente na Avenida Perimetral, no Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro.

O acidente foi registrado por volta das duas da manhã deste domingo (30), após o condutor colidir com uma moto, deixando o motociclista ferido sendo preciso ser conduzido ao hospital pelo Samu.

O condutor do fiesta fez o teste do etilometro e constatou-se 0.88 mg/ l de álcool no ar expelido (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve receber voz de prisão) e foi conduzido a plantonista para o procedimento legal.

Desde 2018, quem se envolve em acidente embriagado, deixando pessoas LESIONADAS gravemente ou tirando vidas, perde o direito de fiança na delegacia, devendo aguardar a audiência de custódia pela justiça.

A CPTRAN está a disposição da sociedade, 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 da Polícia Militar.

Com informações e foto da CPTran