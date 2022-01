Um homem foi assassinado com golpes de faca no inicio da manhã deste domingo (30) no município de Laranjeiras.

As primeiras informações são de que o crime ocorreu na porta do mercado, local bastante movimentado.

Até o momento não se sabe a motivação do crime. A polícia está no local protegendo a cena do crime que será investigado pela policia civil.

O IML foi acionado para recolher o corpo.

Foto redes sociais – PM2 INFORM