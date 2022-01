Prefeitura recolhe cerca de 40 toneladas de sargaço

O aparecimento de algas, conhecidas popularmente como sargaços, no litoral de Sergipe, não comprometeu a balneabilidade das praias. A presença do sargaço foi registrada, desde a última quinta-feira (27), em Aracaju, na Barra dos Coqueiros e em Itaporanga D’Ajuda.

Cerca de 40 toneladas de sargaço foram recolhidas das praias de Aracaju, segundo informações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Este serviço, realizado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), já resultou no recolhimento de quase 40 toneladas de sargaço, nos últimos dois dias, como destaca o diretor de operações do órgão, Bruno Moraes.

“Essas plantas, chamadas de sargaço, são uma espécie de alga flutuante e geralmente chegam às faixas de areia quando há um grande fluxo de chuvas nos rios que acaba empurrando esse material orgânico para o mar”, explica Bruno ao enfatizar o esforço da gestão municipal para manter as praias limpas, em especial nesta época do ano em que o fluxo de turistas e aracajuanos nesses locais aumenta.

Bruno salienta que, diante da chegada dessas algas, a Emsurb ampliou o número de equipes dedicadas somente à limpeza de praias, saltando de duas, como é o padrão, para seis. “E contamos com duas retroescavadeiras que auxiliam quando o volume excede a naturalidade”, frisa.

“Até o momento, já recolhemos 39 toneladas de sargaço que chegaram ao litoral aracajuano e, provavelmente, esse quantitativo vai aumentar. Com a subida da maré, estamos reunindo em montes para, em seguida, retirar, quando as caçambas, três no total, conseguirem entrar na faixa de areia”, explica o diretor de operações da Emsurb.

Em situações normais, ressalta Bruno, quando são deslocadas duas equipes para fazer a limpeza das praias, a Emsurb também utiliza uma máquina saneadora. “No entanto, nesse caso específico das algas, não podemos utilizar a máquina porque engancha na estrutura da saneadora e ela acaba perdendo a sua finalidade. A máquina atua como um pente na areia e faz um leve corte de cinco a dez centímetros, e peneira tudo o que está na faixa de areia e joga numa caçamba que fica acoplada a ela, para em seguida fazermos a destinação correta”, pontua.

Gestão das orlas

Desde março de 2020 a Prefeitura de Aracaju administra toda a faixa litorânea da capital, o que inclui as Orlas da Atalaia, Pôr do Sol, Porto Dantas, Bairro Industrial, Viral, e assegura a devida manutenção e conservação de toda essa região, com serviços que vão do paisagismo e pintura do meio-fio, à varrição e substituição de lâmpadas.

“Isso faz parte da rotina diária e a Prefeitura enxerga isso como prioridade. Essa limpeza e organização interferem, direta ou indiretamente, na balneabilidade, além dos testes químicos que são realizados pelos órgãos competentes”, frisa o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Ao longo de todo o ano, mesmo quando não há fluxo intenso nas praias, a Emsurb faz o monitoramento das praias, justamente para identificar os momentos em que os locais precisam receber limpeza intensificada. “Temos equipes diariamente para fazer esse monitoramento”, salienta o diretor.

“Pode parecer um serviço muito simples, mas envolve uma grande quantidade de pessoas e, também, maquinário, além de muita atenção. A preocupação não é somente manter as praias de Aracaju bonitas e agradáveis, mas principalmente cuidar do meio ambiente, por isso, sempre fazemos um apelo à população para que leve um saco plástico para colocar seu lixo e, assim que sair da praia, coloque em um dos tonéis ou caixas coletoras que espalhamos por todas as praias da cidade”, destaca Bruno.

Meio ambiente

Outro ponto para o qual a Prefeitura também direciona esforços diz respeito à educação ambiental, ação realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), e à ampliação da rede de esgotamento sanitário da cidade.

“A equipe de Educação da Sema percorre todas as praias de Aracaju, ao longo do ano, mas intensifica isso durante o evento Praia Limpa. Além disso, trabalhamos com os cuidados às vegetações existentes na região, como os manguezais e restingas, e tudo isso entra na política de preservação. A ideia da Prefeitura é focar na conscientização e não na punição, inclusive, envolvemos, nesse projeto, alunos das escolas da capital”, destaca o secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Alexander Lemos.

A boa condição das praias reflete, também, os investimentos do Município em obras de esgotamento sanitário, como explica o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sergio Ferrari.

“Há algum tempo, toda obra que a Prefeitura tem feito inclui a implantação de esgotamento, quando não há esgotamento sanitário feito pela Deso. Então, com essa ação, todas as obras que têm sido realizadas na periferia da cidade, como Jardim Bahia, Rosa do Sol, Joel Nascimento, Moema Mary, Jardim Indara, Tia Caçula, Paraíso do Sul, têm como um dos componentes a execução do esgotamento sanitário, ou seja, estamos contribuindo para que o esgotamento, que antes era direcionado aos rios e acabavam saindo na praia, não carreguem mais poluentes. A quantidade de serviços e obras que foram feitas nos últimos cinco anos na periferia, de certa maneira, ajudou a ampliar a cobertura do esgotamento sanitário de Aracaju em quase 15%”, completa Ferrari.

Foto: Emsurb

Com informações da AAN