70 condutores foram flagrados no mês de janeiro embriagados ou com sintomas de embriaguez

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTRAN) realiza diariamente a operação lei seca na capital sergipana e durante o mês de janeiro flagrou 70 motoristas embriagados ou com sintomas de embriaguez.

Somente em mês de janeiro, 70 condutores foram flagrados nas operações da CPTRAN, onde todos tiveram suas habilitações recolhidas para inicio do processo de suspensão da CNH, bem como terão de pagar uma multa no valor de 2.934,70 reais. Lembrando também que quem se recusa a fazer o teste de etilômetro no momento da blitz sofre as mesmas sanções e se for reincidente, a multa dobra o valor.

Ainda no mês de janeiro, 14 acidentes foram registrados com vítimas, sendo os condutores envolvidos flagrados embriagados ou com sintomas de embriaguez.

“As operações de fiscalização de transito da CPTRAN, além de ter como objetivo o combate ao crime na capital, procura inibir os condutores que insistem em burlar o CTB, trazendo a necessidade da presença constate das viaturas nas ruas, bem como manter constantemente a presença policial nas fiscalizações de transito, buscando assim reduzir os acidentes de transito na capital”, afirma o Major Silveira, comandante da CPTRAN/ PMSE.

O objetivo da operação é inibir os condutores que insistem em conduzir seus veículos após ingerir bebida alcoólica na capital com o único objetivo, reduzir acidentes de transito nos corredores de transito de Aracaju.

A CPTRAN está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 da Polícia Militar .

