Abertas turmas online e presencial para curso de Educação Empreendedora

A partir desta terça-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abrirá inscrições para o preenchimento de 100 vagas para o curso de Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação.

Esta capacitação, com carga horária de 40h, visa desenvolver e aprimorar o indivíduo para trilhar uma jornada empreendedora e alcançar a independência financeira. A novidade é que, agora, o curso também será oferecido na modalidade online, com objetivo de ampliar cada vez mais o acesso da população.

Na modalidade à distância, as aulas serão transmitidas pela plataforma Google Meet, e na modalidade presencial o curso será ministrado na Associação de Moradores do bairro 17 Março. Para as duas turmas, as aulas serão iniciadas em 7 de fevereiro e finalizadas do dia 18 do mesmo mês.

O curso será conduzido pelos instrutores Diego Aragão e Jeferson Campos, que vão ensinar os cidadãos a como se transformar em potenciais empreendedores e também a como melhorar o negócio, para os que já empreendem. Para isso, curso contempla desde planejamento financeiro até o marketing como ferramenta necessária para ser aplicada nas redes sociais.

Os interessados em se matricular na turma presencial devem comparecer na sede da Fundat (calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro) ou na Associação de Moradores do Bairro 17 de Março, e no ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.

Os que desejam participar da turma online, devem se inscrever a partir deste link https://abre.ai/dPyv e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Também é possível se inscrever a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju.

Cronograma

Turma presencial – Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação (40h) Período: de 7 a 18 de fevereiro | Horário: das 13h às 17h | Local: Associação de Moradores do Bairro 17 de Março (Praça Mariana Martins Moura Sousa, s/n, bairro 17 de Março).

Turma online – Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação (40h) Período: de 7 a 18 de fevereiro | Horário: das 8h às 12h | Local: Plataforma Google Meet.