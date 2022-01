Briga por causa do BBB em avião termina com xingamentos, ameaça de intervenção da PF

RIO — Era para ser uma manhã tranquila num voo da Gol que ia de Salvador para Congonhas. Por volta das 5h30, os passageiros já estavam adiantados dentro do avião, apenas esperando a decolagem. Foi quando o silêncio foi rompido. Uma passageira assistia à reprise da formação do paredão no Big Brother Brasil, da TV Globo, quando uma outra mulher, sentada ao lado , se irritou com o fato de ela não estar usando fones de ouvido. Logo, um sem fim de xingamentos tomou conta da aeronave e a tripulação precisou interferir. A atriz Lorena Vasconcelos, de 29 anos, estava no voo, gravou um vídeo com os gritos ao fundo e narrou tudo o que viu numa thread no Twitter. Não demorou para a história viralizar e ultrapassar a casa das 214 mil visualizações só na gravação.

— A aeromoça falou para elas se acalmarem e foi ignorada. Aí, disse que não poderia levantar voo enquanto elas não parassem, e que chamaria a Polícia Federa. Elas respondiam: “Chamem, chamem! podem chamar!”. A coisa só acalmou quando os outros passageiros começaram a ficar impacientes, porque a discussão virou totalmente pessoal entre elas, e uma delas aceitou trocar de lugar — conta Lorena ao GLOBO.