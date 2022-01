Centro Aperfeiçoamento de Esporte Escolar abre inscrições para 2022

O Centro de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar, mantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc/ Supee), abre nesta segunda-feira, 31, as matrículas das aulas nos núcleos esportivos. O encerramento dessas matrículas está previsto para o dia 18 de fevereiro.

As matrículas serão realizadas no próprio Centro de Aperfeiçoamento, localizado na Avenida Augusto Franco, bairro Getúlio Vargas; na Escola de Esportes Professor Kardec, no bairro Santa Maria, na Escola de Esportes Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont e na Estação Cidadania, no Bugio, todos em Aracaju, sempre no horário das 7h30 às 12h00 e de 13h30 às 17h. Somente no período entre 14 e 18 de fevereiro, as inscrições acontecem no período da tarde.

Segundo o professor Wendel Oliveira, coordenador de Esporte Educacional da Superintendência Especial de Esportes (SUPEE), o processo de inscrição se desenvolve nos núcleos de esportes localizados nos quatro polos da capital sergipana: no Parque Aquático Oséas Miranda, Estação Cidadania, Escolas de Esportes Gerivaldo Garcia e Professor Kardec. Ele destaca ainda que o número de vagas é limitado.

“As vagas são limitadas e destinadas a alunos com idades entre 6 e 17 anos, que estejam frequentando escolas públicas. As aulas terão início dia 21 de fevereiro e serão ministradas no contraturno do horário escolar do aluno, ou seja, quem estuda pela manhã, frequenta o núcleo no período da tarde e quem estuda no turno da tarde, pode frequentar o núcleo de esportivo pela manhã – lembrou o professor Wendel Oliveira.

No ato da matrícula, o aluno escolhe o esporte com o qual tenha mais afinidade e que deseja praticar entre as 10 modalidades disponíveis: Voleibol, Judô, Jiu-jítsu, Wrestling, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Atletismo, Paratletismo, Natação, Paranatação, Polo Aquático, Tênis de Mesa e Badminton.

No ato da inscrição, é necessária a presença dos pais ou responsáveis do aluno e serão exigidos os seguintes documentos: comprovante de matrícula, cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de residência, termo de responsabilidade, classificação internacional de doenças- CID (para alunos com deficiência), atestado médico e três fotos 3×4.

Assessoria de Comunicação da SEDUC