Cursos ligados à a busca por emprego lideram Capacita 2022.1

O projeto ofertou 1700 vagas gratuitas em diversas áreas com certificado

Todos os anos nos dois semestres, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realiza o Projeto Capacita, que oferta cursos gratuitos, com um extenso número de vagas em diversas áreas. O evento, que aconteceu de 17 a 21 desse mês, com mais de 1700 vagas, de forma híbrida, seguindo os protocolos de segurança mediante a pandemia, ofereceu uma série de boas oficinas aos participantes. Entre elas, destacaram-se Profissões do Futuro, Procurando Emprego nas Redes Sociais e Passo a Passo para a Prevenção de Lesões no Esporte.

A diretora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade, explicou que, dar direcionamento as pessoas, é muito importante. Ela observou que a Instituição já faz esse trabalho o ano inteiro por ofertar o conceito de Trabalhabilidade, característica do grupo Ser Educacional. “No Capacita, reforçamos esse conceito com o curso Procurando Emprego nas Redes Sociais. O tema gerou oportunidades para as pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho, mas não sabem qual a melhor profissão a escolher, quais carreiras estão em evidência ou mesmo como se comportar em uma entrevista”, disse Cilene.

O professor Cícero Gonçalves, que ministrou os cursos sobre profissões e mercado, responsável pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU, explicou que foi muito importante oportunizar às pessoas um maior conhecimento das profissões que estão em alta, principalmente nesse momento de insegurança e crise. “Nós mostramos que a área de saúde segue no topo, assim como a Psicologia, mediante as crises emocionais atravessadas pelas pessoas nesse período de pandemia”, destacou.

Por Suzy Guimarães