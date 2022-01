Defensoria suspende atendimento presencial nos Fóruns e Juizados da capital e interior

Atendimento presencial somente em casos excepcionais e na Central Defensora Diva Costa Lima, no Bairro Jardins

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe emitiu Portaria nº 37/2022, suspendendo o atendimento presencial nas unidades dos Fóruns e Juizados da Capital e Interior no período de 31 de janeiro a 6 de março. A medida foi tomada em atendimento a uma determinação do Tribunal de Justiça e, em virtude do rápido crescimento de casos de Covid19, principalmente da cepa Ômicron.

O atendimento aos usuários será feito em regime remoto, ou seja, por telefone. Somente a Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, localizada na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral nº1436, no Bairro Jardins, continuará atendendo presencialmente.

Nas unidades da Defensoria Pública da capital, o atendimento é das 7h às 13h e no interior do Estado das 8h às 14h. Os telefones estão disponíveis no site: defensoria.se.def.br.

“Vimos a necessidade de readequar os serviços da Defensoria a esta realidade, de forma a mantê-los, porém, garantindo sempre a segurança dos defensores públicos, servidores, estagiários e usuários”, pontuou o defensor público geral, José Leó Neto.

Nos casos de urgência em que o cidadão não possa aguardar o atendimento por telefone, de extrema vulnerabilidade do usuário ou não dispõe de acesso aos recursos tecnológicos, o defensor público irá viabilizar, primeiramente, o atendimento presencial.

Na hipótese de atendimento presencial, o usuário deverá apresentar a carteira de vacinação da Covid19 ou comprovante virtual de vacina em todas as unidades da Defensoria Pública.