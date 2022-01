Deputado Luciano Bispo entra de licença médica para realizar uma cirurgia, em São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), entra de licença médica a partir dessa sexta-feira (04) de fevereiro, para uma cirurgia em São Paulo, devido ao diagnóstico de ‘Neurinoma do acústico’.

Quem assume pelo período de 30 dias é o vice-presidente da Alese, o deputado Francisco Gualberto (PT).

Durante os últimos exames realizados no início desse ano pelo presidente foi diagnosticado um ‘Neurinoma do Acústico’, um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno e que pode gerar tonturas ou vertigens e atingir também a audição.

O tratamento para o pleno restabelecimento do parlamentar será através do procedimento médico denominado ‘microcirurgia para tumor intracraniano com monitorização neurofisiológica intraoperatória’. O deputado Luciano Bispo após a cirurgia ficará internado por cinco dias no hospital Sírio-Libanês, depois por mais cinco em um hotel e assim que liberado retorna para Sergipe, onde permanecerá em repouso até o final da licença médica.