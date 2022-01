Deputados aprovam PL que valoriza atividades de cantador e cordelista

Rimas, musicalidade dos versos, figuras do folclore e costumes locais são características do universo da literatura de cordel. A Assembleia Legislativa de Sergipe com o intuito de enaltecer o trabalho de artistas populares aprovou o Projeto de Lei Complementar Nº 103/2019 de autoria do deputado Iran Barbosa (PT), que reconhece e valoriza as atividades de cantador e cordelista como profissões artísticas.

“O objetivo é garantir o reconhecimento desses artistas e fazedores de cultura como profissionais que trabalham com a poesia popular, o canto, o repente, o cordel e valorizar como parte da cultura sergipana”, enfatiza Iran Barbosa que é membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Alese.

O texto também considera poetas cantadores, os intérpretes de gêneros musicais populares, incluindo o coco, violeiros improvisadores, emboladores e aboiadores.

Políticas Públicas

A lei que dispõe sobre ações de reconhecimento e valorização das atividades de Cantador e Cordelista, e estabelece diretrizes para as políticas públicas em Cultura, Turismo e Educação, no âmbito do Estado de Sergipe, voltadas para o incentivo da Literatura de Cordel e da Cantoria, foi publicada no Diário Oficial Nº 28.586, em 15 janeiro de 2021.

Foto: Prefeitura de Aracaju

Por Shis Vitória