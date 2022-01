Eduardo Lima leva demandas da população à Secretaria Municipal da Saúde

Na última sexta-feira, 28, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), integrante da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa Do Consumidor, participou de uma reunião com a Secretária Municipal da Saúde Waneska Barboza.

O parlamentar está constantemente atento às necessidades do povo, por este motivo disponibilizou o seu site (eduardolima10.com.br), para receber as demandas dos aracajuanos com mais agilidade e assim encaminha-las aos órgãos responsáveis para buscar soluções.

Dentre as principais reivindicações recebidas pelo vereador em suas redes de comunicação, a demora no agendamento para realização de consultas e exames e a situação precária na qual encontra-se a Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro São Conrado tiveram um destaque significativo.

Para tais solicitações levadas por Eduardo Lima, a secretária Waneska Barboza, relatou sobre os investimentos que a pasta da saúde tem realizado. Ela enfatizou que atualmente os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), podem consultar os diversos serviços ofertados na rede municipal através do Portal da Saúde e do aplicativo (app) “Mais Saúde Cidadão”.

Destacou ainda que as plataformas funcionam de maneira integrada através de dispositivos móveis, o que facilita o atendimento e diminui rapidamente o tempo de espera na realização de agendamentos de consultas, exames, acompanhamento de listas de espera, controle de medicamentos, entre outros. Dessa forma o usuário comparece a UBS para realização dos serviços no dia e hora agendados evitando e reduzindo significativamente as filas.

Quanto a situação da UBS- São Conrado, a secretária informou que a prefeitura de Aracaju já está tomando as devidas providências, uma vez que a unidade de saúde teve suas instalações condenadas pela Defesa Cívil.

“Disponibilizei o meu site (eduardolima10.com.br) e minhas redes sociais para que a população aracajuana compartilhe conosco suas demandas. Saio da reunião bastante satisfeito pois sei que os investimentos que estão sendo realizados são para entregar o melhor para o nosso povo”. Afirmou o vereador.

