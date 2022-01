Escolas estaduais iniciam distribuição material e uniforme escolar da rede pública em Sergipe

Cada unidade de ensino terá um cronograma específico para a distribuição dos materiais

O Centro de Excelência 28 de Janeiro, unidade que oferta o Ensino Médio em Tempo Integral, localizado no município de Monte Alegre de Sergipe, território do Alto Sertão sergipano, deu o pontapé inicial para o ano letivo de 2022. A unidade começou a distribuição do kit escolar e do fardamento para todos os estudantes matriculados. Aproximadamente 570 estudantes serão contemplados.

Os recursos que garantem a distribuição dos itens indispensáveis para as aulas são oriundos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin). O Profin viabiliza o sucesso de políticas públicas educacionais de execução descentralizadas, mediante a adoção de medidas permanentes que elevam o desempenho dos processos de planejamento, gestão e controle da assistência financeira estadual, dentre as quais estão as escolas públicas estaduais em todo o território sergipano.

Desde que foi criado em 2018, as escolas têm mais autonomia para gerir seus recursos em parcelas específicas para cada fim, como é o caso do Profin Pandemia, Profin Projetos e outros. A novidade deste ano é o fardamento, o que garante a cada estudante duas camisas. Já o Kit Escolar iniciou em 2021, e proporciona aos estudantes uma mochila com o material escolar essencial para a rotina de aulas. Acompanham o kit também, agenda, caderno, estojo, canetas, lápis, cola, esquadro, régua, tinta, massa de modelar, pasta plástica com elástico, pasta fichário, dentre outros. Cada unidade de ensino terá um cronograma específico para a distribuição dos materiais.

Para o ano letivo de 2022, os recursos do Profin somam um montante de aproximadamente 68 milhões de reais, distribuídos em 6 parcelas denominadas a partir de cada finalidade. São elas: Profin Merenda, Profin Custeio, Profin Projetos, Profin Kit-escolar, Profin Permanente e Profin Uniforme Escolar.

A diretora da unidade, Thaise Muller, explica que o Profin Uniforme Escolar foi creditado no valor de R$ 28.350,00 e o Profin Kit Escolar, R$ 68.040,00. Para ela, considerando o momento atual do Brasil e a realidade local, o Governo de Sergipe promove bem-estar ao fornecer o material escolar completo para os alunos frequentarem as aulas. “Todos nós do país estamos vivenciando momentos muito difíceis financeiramente. Então, o kit escolar e uniforme vieram realmente para ajudar essas famílias para que seus filhos possam se sentir bem uniformizados e tendo o material para desenvolver as atividades pedagógicas e estarem aprendendo dentro da escola”, disse.

O processo de aquisição do uniforme e do material escolar tem a participação efetiva da comunidade local, por meio dos membros do Conselho Escolar. São eles que votam para escolher o melhor preço e produto para então submeter ao processo de aquisição. Dentro da dinâmica de uma escola de Ensino Integral, o responsável por levantar orçamentos, dialogar com comerciantes e membros do conselho, é o coordenador administrativo-financeiro, o chamado CAF.

Na unidade 28 de Janeiro, Antônia Iva Ferreira Melo é quem representa essa função. De acordo com ela, o procedimento requer um levantamento de preço com três empresas. “É a partir desse levantamento de preço que nós levamos ao conselho escolar a escolha do melhor preço e do melhor produto também, considerando o prazo de entrega e demais detalhes para optar pela melhor proposta”, relatou.

Outro ponto focal sobre a distribuição dos materiais, Antônia Iva comenta: “desde o princípio pensamos que deveríamos tentar de alguma forma contribuir com o comércio local por conta de que, inclusive, é no comércio local também que a maioria das famílias, dos pais e dos próprios jovens da cidade trabalham. É o local de trabalho deles, onde de alguma forma e espaço produzem sua existência”.

Claudiana Francisca dos Santos é mãe e dona de casa, ela acompanhava o filho durante a escolha do material e do tamanho do uniforme na própria escola. Para ela, o valor que seria reservado para a compra do material poderá ser utilizado em outras necessidades. “A carestia está muito alta e eu não tenho só ele, tenho mais dois filhos e uma netinha que eu crio, por isso que se eu tivesse que comprar iria complicar um pouco”, destacou.

Benis dos Santos foi outro pai que compareceu à unidade a fim de retirar o material e o uniforme da filha. A família dele reside no povoado Monte Santo, zona rural de Monte Alegre. “Graças a Deus é bom porque aí a gente não utiliza aquele dinheiro, já serve para outra coisa porque quando se trabalha na roça não é sempre que o dinheiro dá para tudo”, disse.

Os estudantes Matheus Santos e Tailany Pereira Damasceno, farão a 1ª série, e foram pessoalmente escolher a mochila que mais combinava com eles, além do fardamento. Matheus relata que “receber esse material ajuda muito, porque a mochila e os cadernos são as coisas mais caras para comprar antes das aulas”, relatou. A jovem Tailany também avalia a iniciativa: “Esse momento é muito importante porque tem muitos pais que não tem condições de comprar e eu achei uma ótima ideia. E agora que vão voltar às aulas estou feliz demais. É muita emoção”, concluiu.

Outras escolas

Na preparação para o início do ano letivo, a equipe do Colégio Estadual Pe. Gaspar Lourenço, em São Cristóvão, está montando os kits de material escolar, cuja distribuição acontecerá no dia 22 de fevereiro. “As compras com os fornecedores foram finalizadas e já estamos no processo de montagem. O nosso aluno receberá um kit contendo mochila, estojo, caderno, lápis, canetas, lapiseira, entre outros itens, além dos uniformes que estão sendo confeccionados. Também faremos a entrega do fardamento no primeiro dia de aula”, informou o gestor Gileilton dos Santos.

No Gonçalo Rolemberg Leite e em outras escolas da capital, a entrega dos kits escolares ocorrerá no primeiro dia de aula, programado para acontecer em 21 de fevereiro.

Assessoria de Comunicação da SEDUC