FAESE e prefeitura  de Itabaiana fazem visita ao Parque Cunha Meneses

A Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese) e o Governo de Itabaiana promoveram, nesta segunda-feira (31) uma visita técnica ao Parque Cunha Meneses, local que sediará o Sealba AgroShow, a maior vitrine do Agronegócio da região. Na oportunidade, a imprensa foi convidada para participar da visita, conhecer a estrutura e para uma coletiva afim de esclarecer todos os detalhes e programação do evento, que acontecerá de 10 a 12 de fevereiro. A entrada para o AgroShow será gratuita.

O presidente da FAESE, Ivan Sobral, ratificou a importância do evento como também a capacidade de persuasão e o esforço do prefeito Adailton Sousa para levar o AgroShow para Itabaiana. Ivan também disse que durante o evento um dos principais objetivos é aquecer o comércio e o turismo da cidade.

“A região Sealba compreende 171 municípios de Sergipe, Alagoas e Bahia, que formam um cinturão de forte produção agrícola. Será o terceiro maior evento do Agronegócio do Nordeste e Itabaiana entrará no calendário anual como cidade sede deste show de agronegócios”, afirmou.

O prefeito do município serrano, Adailton Sousa, agradeceu à Ivan Sobral por Itabaiana ter sido escolhida para sediar o AgroShow e assegurou que nutre a expectativa de que sejam feitos grandes negócios durante o evento.

“Para nós é motivo de muito orgulho estar sediando o Sealba. A expectativa é que tenhamos mais de R$ 50 milhões circulando durante o AgroShow, o que será muito bom tanto para os negócios quanto para nosso comércio”, disse.

Além do presidente da FAESE e do prefeito de Itabaiana, participaram da composição da mesa: Valmir dos Santos Costa (ex-prefeito de Itabaiana); Thalysson Barbosa Costa (Deputado Estadual); Marcos Vinícius Lima de Oliveira (Presidente da Câmara de Vereadores de Itabaiana);José Ramalho (Técnico do Sebrae);Paulo Henrique Sobral (rep. Zeca da Silva) Presidente da COHIDRO) Lenin Falcão (gerente de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste); Cláudio Giroto (gerente de negócios do Espaço Banese+Agro); Fábio Moura (presidente da CDL).

Também compareceram ao evento: Dr. Charles (prefeito de Pinhão); Jeane da Farmácia (prefeita de Aparecida).

