Faese e Sebrae apresentam Sealba Agroshow para empreendedores de Itabaiana

Evento será realizado de 10 e 12 de fevereiro no Parque Cunha Menezes

Itabaiana sediará entre os dias 10 e 12 de fevereiro o Sealba Agroshow. O evento, que será realizado no Parque Cunha Menezes, às margens da BR 235, tem a proposta de reunir produtores rurais, empreendedores e gestores públicos para realizar negócios e discutir o futuro da atividade agropecuária na região de Sergipe, Alagoas e Bahia.

E para apresentar a Feira à população do Agreste sergipano a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e o Sebrae promoveram uma coletiva de imprensa e uma visita técnica ao local onde será montada a Feira. Durante a apresentação, o presidente da Faese, Ivan Sobral, destacou o potencial econômico do evento, que pretende movimentar cerca de R$ 50 milhões durante os três dias.

“Teremos uma vasta programação com palestras técnicas, rodadas de negócio, entrega de projetos aos agentes financeiros, lançamento de máquinas e equipamentos e test drive de veículos e máquinas. Além disso, vamos promover encontros com empresários e representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para debater as perspectivas da nossa atividade nos próximos anos. A ideia é reunir mais de 10 mil pessoas nessas atividades”.

A arena no Parque Cunha Menezes também contará com um estande do Sebrae, local onde serão divulgados os projetos da instituição para o setor do agronegócio. No espaço os visitantes poderão conhecer as soluções de tecnologia oferecidas por meio do programa Sebraetec e ter acesso ao Espaço da Sergipanidade, uma área onde serão comercializados produtos de empreendedores atendidos pela entidade.

“É uma honra para o Sebrae apoiar esse evento, sobretudo pelo potencial que ele tem para impulsionar o agronegócio sergipano. Estamos preparando uma grande estrutura para recepcionar o público e mostrar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo aqui no estado”, ressalta Ramalho Chagas, coordenador interino do Escritório Regional do Sebrae em Itabaiana.

O Sealba Agroshow

O Sealba Agroshow será realizado de 10 a 12 de fevereiro, sempre das 8 ás 18h, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, ocupando uma área de 35 mil metros quadrados. Lá serão expostos produtos e serviços oferecidos por mais de 100 empresas. A Feira é promovida pela Faese, tendo o Sebrae como correalizador. Também apoiam a realização do evento o Governo de Sergipe, Prefeitura de Itabaiana, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Banco do Nordeste, Banese e Governo Federal.

A Sealba é uma região formada por um conjunto contínuo e interligado de municípios dos estados de Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia e foi identificada por técnicos da Embrapa Tabuleiros Costeiros como sendo de alto potencial agrícola, todavia ainda pouco explorado.

Ela é formada por 171 municípios, sendo 69 municípios localizados em Sergipe, 74 em Alagoas e 28 no nordeste da Bahia, reunindo mais de 5,1 milhões de habitantes. Com mais de 5 milhões de hectares, a Sealba presenta condições de solo e clima propícias à produção vegetal e animal e elevado potencial de se tornar um território de grande relevância agrícola.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante