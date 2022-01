Homofobia foi tema do Sarau no Coreto, em Monte Alegre de Sergipe

Na noite deste sábado ocorreu a 53ª edição do Sarau no Coreto, Patrimônio Cultural e Imaterial de Monte Alegre de Sergipe. O tema abordado foi “Por um mundo sem homofobia”, dialogando com o Dia Internacional da Visibilidade Trans.

O Brasil é o país que está no pódio de assassinato de trans no mundo. Em 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas. Esses corpos são violentados e invisíveis perante o olhar da sociedade. Além desses sujeitos, ainda há o conjunto de pessoas homoafetivas que sofrem preconceitos, devido ao seu modo de ser e, com isso, precisam se fechar em uma bolha. A discussão precisa chegar nos lares, escolas, igrejas etc, porque não podemos invisibilizar esta realidade. É necessário construirmos uma rede de discussão, respeito e apoio.

A roda de conversa iniciou com a estudante de Psicologia Aissa Mirelly falando sobre o projeto de intervenção que desenvolveu no CRAS, cujo tema era “Diversidade Sexual e a Cidadania”. Este projeto envolveu pessoas homoafetivas do município buscando ouvi-las e construir uma rede de interação.

Após a explanação da graduanda, a escritora, cordelista e ativista Daniela Bento falou sobre seu cordel “Amores Di (versos)”, conduzindo nosso olhar e pensamento para uma reflexão sobre os corpos das pessoas homoafetivas e o papel que a sociedade desempenha diante deles. Foram valiosas pontuações para começarmos a criar uma postura anti-homofóbica.

A professora Thaise Muller fez uso da fala afirmando a importância do apoio familiar aos/às jovens que estão em processo de construção e reconhecimento de sua identidade de gênero.

Seguindo a discussão, o escritor e vice-presidente da Academia Gloriense de Letras (AGL), Lucas Lamonier, falou sobre a Antologia “Vidas sem Preconceito” organizada pela Academia e publicada em fevereiro de 2021, sendo a I Antologia LGBTAIAP+ de Sergipe. Os escritores e participantes da Antologia (Kelber Rodrigues (Membro da AGL), Lucas Messias e Thiago Dantas (ambos Membro da Plêiade Cavalo-do-cão)) apresentaram seus textos e ratificaram as falas anteriores.

O vereador Robson Soares parabenizou a jovem Aissa Mirelly pelo projeto e a convidou para estreitar as discussões em outros espaços, colocando-se à disposição. Chegando ao final da edição, a professora e ativista Iva Melo ressaltou sobre a importância de a escola inserir em suas rodas de discussões a temática para no futuro ter menos preconceito. Daniela Bento deu algumas sugestões ao vereador de como o Poder Legislativo pode construir um espaço de visibilidade aos sujeitos homoafetivos e de combate à homofobia. Entremeando as falas, o público pode curtir a apresentação da cantora monte-alegrense Cris Rodrigues.

Foi nessa interação e construção de olhares afetivos que ocorreu mais uma edição do Sarau no Coreto. Agradecemos o apoio e presença de todos. A próxima acontecerá no dia 19/02/22 em homenagem aos 25 anos de falecimento de João Valentim, o lobisomem do sertão.

Vida longa ao Sarau no Coreto!

Mais amor, menos ódio!

Carlos Alexandre N. Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto