Hospital da Criança realiza 10 mil atendimentos em menos de três meses de funcionamento com índice zero de mortalidade

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde, completa a marca de 10 mil atendimentos aos pequenos em menos de três meses de inaugurado. O hospital se tornou uma referência no atendimento de pequena e média complexidade em Sergipe e é caracterizado por ser porta de entrada hospitalar de urgência prestando atendimento pediátrico ininterrupto nas 24h/dia, em todos os dias da semana, ao conjunto de demandas espontâneas e referenciadas em crianças com idade a partir de 29 dias até 12 anos, 11 meses e 29 dias.

Mais 320 profissionais da saúde das mais diversas especialidades atuam no Hospital da Criança, além de profissionais da limpeza, recepção e administrativo. O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza dispõe de 49 leitos divididos em 16 para internamento, um para isolamento, seis cirúrgicos, 18 no pronto socorro, um isolamento, sete na estabilização, duas salas cirúrgicas e três para SRPA. O corpo médico é formado por ortopedistas, médicos para atendimento dos casos porta aberta, anestesista, cirurgião, ultrassonografista, otorrino e oftalmo. Também há cardiopediatra, infectologista e gastropediatra para interconsulta

“Iniciamos as atividades do Hospital da Criança em um cenário cheio de desafios, em meio à pandemia e ao início de um novo surto gripal de H3N2, porém, alcançar os 10 mil atendimentos em menos de 3 meses de funcionamento prova que investir na qualidade dos serviços pediátricos no estado de Sergipe era de extrema necessidade”, destaca a superintendente do Hospital da Criança, Catharina Correa.

Mais de 80% dos atendimentos foram para pediatria geral, mas também há destaque para os atendimentos em ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A superintendente comemora o não registro de mortes no Hospital da Criança nestes três meses de funcionamento. “Importante sinalizar que a qualidade dos serviços se reflete, principalmente, no índice zero de mortalidade em nosso hospital e isso se deve a dedicação dos nossos profissionais. Seguiremos capacitando nossa equipe para o atendimento humanizado e de qualidade”, disse.

Fonte e foto assessoria