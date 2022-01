João Daniel apoia Seminário sobre empregabilidade LGBT

Debater a necessidade de ampliar o debate sobre empregabilidade LGBTQIA+, tendo em vista a grande exclusão dessas pessoas no mercado de trabalho por conta de sua orientação sexual e identidade de gênero. Com esse objetivo, acontece até esta segunda-feira, dia 31, em Aracaju, o Seminário “Formação e Empregabilidade LGBT: Combater a LGBTfobia e promover inclusão no trabalho”.

Realizado pela Astra LGBT, o Seminário tem apoio do mandato do deputado federal João Daniel (PT), responsável pela destinação da emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil para a execução do projeto Inclusão Arco-íris, que inclui o evento.

“Todos os anos temos colocado emenda parlamentar, em convênio com a Astra, para a realização de ações que incluam a população LGBTQIA+ e esta, especificamente, uma emenda de 2020 executada agora, tem como objetivo a capacitação e fortalecimento das ações institucionais para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, promovendo a cidadania, formação e qualificação “, destacou João Daniel, que participou virtualmente da abertura do Seminário e destacou a importância dele, pois, infelizmente, ainda há muita segregação das pessoas LGBTs no mercado de trabalho.

O Seminário teve início na noite de domingo, dia 30, e contou com a participação da diretora LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Marina Reildel; da referência técnica de Políticas LGBT, Adriana Lohanna, articuladores de cada município onde o projeto foi desenvolvido (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Propriá e Estância), além de convidados locais e de outros estados da militância nacional. Hoje o Seminário segue com a programação durante todo dia de hoje, discutindo temas que envolvem formação e empregabilidade serão discutidos, com a participação de parceiros e convidados.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira