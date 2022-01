Morre aos 34 anos o saxofonista da banda de Devinho, o Jack Sax, após acidente em Alagoas

O ônibus do cantor sergipano Devinho Novaes tombou na madrugada desta segunda-feira (31) em São Sebastião, Agreste de Alagoas.

Devinho foi levado com mais nove pessoas para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O saxofonista da banda, Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack Sax, de 34 anos, morreu.

Ele deu entrada em estado grave e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

O cantor Devinho Novaes e os demais integrantes da banda foram atendidos e liberados.

Acidente

O ônibus do cantor Devinho Novaes, tombou por volta das 4h30 desta segunda-feira (31), no km 208, da BR-101, no município de São Sebastião, interior de Alagoas