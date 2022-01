BBB 22, Rodrigo diz que sister o irritou com discurso barato: ‘Não consigo ouvir a voz’

Rodrigo conversa com Eliezer e Bárbara durante a ação da C&A no jardim do BBB 22. O brother diz acreditar que o público não aceta passividade no jogo, e lembra de uma situação na noite de formação do Paredão, que o incomodou.

“Aquilo da Naiara (Azevedo) me irritou muito. Ontem com aquele discursinho barato dela. Me deu um ranço. Estou até com medo porque não sei se estou de mau humor por causa da comida, da votação, mas fiquei com ranço. Não consigo mais ouvir a voz”, ddesabafa Rodrigo.