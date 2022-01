Ônibus do cantor Devinho Novaes tomba na BR-101, no município de São Sebastião, em Alagoas

O ônibus do cantor Devinho Novais tombou na madrugada desta segunda-feira (31) na BR-101, no município de São Sebastião, interior de Alagoas. As informações são de que o acidente aconteceu por volta das 04:30 horas desta segunda-feira (21) após a realização de um show.

O ônibus capotou várias vezes e foi parado por um poste. Estavam no ônibus toda a banda, inclusive o Deivinho e sua avó.

Após o acidente, as vitimas foram atendidas e encaminhadas para o hospital em Arapiraca e liberados em seguida.