Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Socorro

Nesse domingo, 30, militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por agredir a própria esposa, no Jardim Mariana, no município de Nossa Senhora do Socorro.

A equipe Puma 01 foi acionada pelo Ciosp 190 por volta das 16h30, para verificar uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Mariana. Ao chegar no local, os militares encontraram várias pessoas ao redor do suspeito, evitando que ele fugisse após agredir a mulher.

Em contato com a vítima, os policiais puderam constatar as marcas da violência. A mulher apresentava lesões no joelho e no rosto.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PMSE