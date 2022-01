PMA abre inscrições para 500 vagas em oficinas online da Fundat

A partir desta terça-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju abre as inscrições pra o preenchimento de 900 vagas em nove oficinas de capacitação online realizadas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) para qualificar os aracajuanos para o mercado de trabalho.

As oficinas, com carga horária de 2h, contemplam as seguintes áreas: Educação Financeira, Instagram e Marketing, Oratória, Atendimento com Qualidade e Como se destacar no processo seletivo. As capacitações serão ministradas nos turnos da manhã, tarde e noite, a fim de ampliar o acesso da população à oferta de capacitações.

Para realizar a inscrição, os interessados devem ter idade acima de 14 anos e acessar o link https://abre.ai/dPyl e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Também é possível se inscrever a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju.

As aulas serão ministradas pela sala virtual Google Meet e o cidadão pode se inscrever em até três oficinas. É necessário que o aluno compareça à aula no dia e horário da oficina para a qual se inscreveu acessando o link que será enviado para o e-mail cadastrado. Além disso, é indispensável o preenchimento do formulário de saída durante a oficina, para comprovar a presença na aula e ser certificado ao concluir a capacitação.

Programação

15/02 – terça-feira: 9h às 11h | Oficina Como se destacar no processo seletivo (2h)

15/02 – terça-feira: 18h30 às 20h30 | Oficina Educação Financeira (2h)

17/02 – quinta-feira: 15h às 17h | Oficina Atendimento com Qualidade (2h)

18/02 -sexta-feira: 9h às 11h | Oficina Instagram e Marketing (2h)

18/02 – sexta-feira: 15h às 17h | Oficina Oratória (2h)

Fonte AAN