“Queremos a população mais inserida neste debate”, afirma Sheyla

Para celebrar o primeiro Dia Municipal de Combate ao Câncer em Aracaju, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) promoveu, neste domingo, 30, na Orla de Atalaia, uma caminhada com panfletagem informativa para divulgar a Lei que estabeleceu a data e chamar a atenção da sociedade para a importância da prevenção ao câncer e do diagnóstico precoce, além da disponibilidade de um tratamento digno. Também ocorreram atendimento médico, fisioterapia e aulas de dança.

“A criação do Dia Municipal de Combate ao Câncer, que passa a ser celebrado em 30 de janeiro a partir deste ano, é fruto de um Projeto de Lei de nossa autoria aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito. O objetivo é promover ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer. Seguindo esta proposta, realizamos esta ação na Orla de Atalaia, um dos principais pontos turísticos e local de grande movimentação, especialmente aos domingos”, afirmou Sheyla Galba.

Dados do Instituto Nacional de Câncer – Inca estimam quase seis mil novos casos para cada ano do triênio 2020-2022 em Sergipe, sendo que, deste total, três mil estão previstos para a capital. “Um cenário que demonstra a importância do Município de Aracaju ter uma atenção cada vez maior com a oncologia. Inclusive, esta tem sido uma das bandeiras que mais tenho defendido na Câmara. Queremos que a população esteja inserida cada vez mais neste debate”, ressaltou a vereadora.

A mastologista Paula Saab participou do evento e destacou o papel do município na oncologia. “A parte de orientação, prevenção e até diagnóstico são de competência da Saúde Municipal. Acredito que quando sabemos disso podemos cobrar do prefeito ações que fortaleçam, pois a saúde básica é fundamental”, salientou a mastologista.

“Trazer para a população o conhecimento de que há um Dia Municipal de Combate ao Câncer é de extrema importância para que as pessoas entendam a responsabilidade de cada órgão dentro desta linha de cuidado do paciente com câncer. Por isso, parabenizo a vereadora Sheyla Galba e a todos que estão participando deste ato e estamos juntos para somar porque a luta não é fácil”, complementou Saab.

Data Escolhida

Vale destacar que 30 de janeiro foi escolhido para celebrar anualmente o Dia Municipal de Combate ao Câncer por seu significado para todas que fazem parte da Associação Mulheres de Peito, instituição a qual a vereadora faz parte e que desenvolve um trabalho de assistência e apoio a pacientes oncológicos. Foi nesta data que, em 2016, a jovem Iva Leite, com apenas 22 anos, perdeu a batalha contra o câncer, tornando-se a primeira mulher de peito a morrer durante a militância da associação.

“Agradeço à Liga Acadêmica de Clínica Médica, aos estudantes da UNIT, à Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade, à IFMSA Brazil UNIT, à Dra. Juliane e ao professor Marcos. Quero agradecer também a todas e todos que se fizeram presentes, às Mulheres Peito, à Dra. Paula Saab, à delegada Danielle Garcia e ao vereador Cícero do Santa Maria, e a todos os envolvidos na organização deste evento. Esse apoio é de suma importância, pois não fazemos nada sozinhos”, enfatizou a vereadora Sheyla Galba.

