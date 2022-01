Sergas realiza manutenção da área de Mata Atlântica plantada no Morro do Urubu

A Sergas deu início à fase de manutenção da região plantada com espécies nativas da Mata Atlântica na Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu, localizada na zona norte de Aracaju. Tendo início no começo de 2021, o plantio envolveu 1.134 mudas, voltadas à reposição florestal.

O plantio foi realizado como compensação pela supressão necessária à instalação da Estação de Medição (Emed) da empresa Unigel. De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, a ação de plantio e manutenção repõe ao meio ambiente a mesma quantidade de vegetação retirada, mantendo seu tipo característico, de Mata Atlântica.

“A Sergas cumpre rigorosamente a legislação ambiental nacional, estadual e municipal, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Agora, estamos realizando a manutenção da área. No último dia 20, realizamos ações de identificação, limpeza e coroamento da área, assim como levantamento de mortandade. No dia 27 último, entre outras ações, foi realizado o replantio de aproximadamente 200 mudas”, relatou Valmor.

As ações de manutenção foram coordenadas pela Assessoria de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional da Sergas, através do assessor Mário Rebouças, e contaram com a participação de vários funcionários da companhia.

Estação

A estação de medição da Unigel foi contratada para movimentar 1.300.000 m³ de gás por dia. Ela é constituída por duas estações de igual dimensionamento. A primeira tem função de medição de fronteira, comparando a medição da transportadora, hoje TAG, com a medição da Sergas. A segunda estação mede o gás movimentado para a Unigel.

Foto: Ascom/Sergas