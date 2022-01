Por Adiberto de Souza *

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) está sendo acusado de “traíra” pelo presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson. Em prisão domiciliar por frequentes ataques descabidos às instituições, o dirigente petebista jura que Rodrigo se juntou com parte da diretoria do partido para criticá-lo, chamando o seu grupo de 5ª coluna, seita robertista, além de acusá-lo de alugar a legenda. Pelo visto, depois de ter forçado a demissão da presidente Graciela Nienov, também chamada de traidora, Roberto Jefferson vai tomar de Rodrigo Valadares o comando do partido em Sergipe. Este episódio lembra o sujo falando do mal lavado, pois o “dono” do PTB é um “traíra” de marca maior. Quem não se lembra do dito cujo traindo os ex-aliados políticos no rumoroso processo do Mensalão? Além de dedo duro, Jeferson confessou, à época, que participou da corrupção e, por isso mesmo, foi condenado a sete anos de cadeia. Portanto, alguém precisa lembrar a esse dedo duro, que trair e coçar, é só começar. Misericórdia!

Carnaval ameaçado

É bom os foliões de Sergipe não apostarem na realização de festas carnavalescas este ano, a exemplo de algumas prévias que estão sendo anunciadas em Aracaju. Segundo o governo, os pedidos de autorização de eventos dependem do que for decidido hoje pelo Comitê Técnico-Científico, responsável por avaliar a pandemia da covid-19. O crescimento do número de casos da doença em Sergipe e, consequentemente de internamentos e óbitos causados pelo coronavírus podem levar o Comitê a sugerir que o governo proíba a realização de qualquer evento carnavalesco. Aguardemos, portanto!

A chaga da escravidão

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal do trabalho vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Um horror!

Orai por eles!

Mesmo com o crescimento dos casos da covid-19 em Sergipe, os políticos voltaram a prestigiar as festas religiosas, sempre com um olho no santo e o outro no eleitorado. Foi o que aconteceu, ontem, na procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, em Propriá. Políticos de A a Z deram com os costados no município para acompanhar o cortejo religioso pelas águas do Velho Chico e implorar ao Bom Jesus dos Navegantes que os presentei com suas eleições em outubro deste ano. Resta saber se santo terá tempo para atender a tantos pedidos. Cruzes!

Confissão tardia

Afastado das disputadas eleitorais há mais de uma década, o ex-governador Albano Franco (PSDB) confessou agora ter deixado de participar das eleições “porque não consegui me eleger senador, em 2010”. Naquele pleito, o tucano obteve 340.259 votos, mas foi derrotado por Eduardo Amorim (PSC) e Antônio Carlos Valadares (PSB). Na entrevista concedida ao Jornal da Cidade, Albano revelou que seu pré-candidato à Presidência é o paulista João Dória. Quanto à sucessão estadual, o ex-governador fez jus a uma tradição tucana de ficar em cima do muro, dizendo que “ainda vamos analisar”. Então, tá!

Zezinho, um otimista

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) é o político que mais acredita na conclusão das obras de duplicação da BR-101/Norte em Sergipe, que se arrastam há mais de 20 anos. Segundo ele, o reflexo da duplicação daquela rodovia será sentido no desenvolvimento econômico da região do Baixo São Francisco. No atual governo federal a obra tem avançado em alguns trechos, porém ainda falta muito para ficar pronta. Tomara que o deputado não desanime em sua luta, até porque a esperança é a última que morre. Marminino!

Nova dupla política

O vice-prefeito de Itabaiana, Neném do Verso (PSDB), é figurinha carimbada em todos os eventos prestigiado pelo presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB). Nada demais se, até um dia desse, o tucano não jogasse no time liderado pelo ex-gestor itabaianense Valmir de Francisquinho (PL). Neném saiu do grupo atirando pra todos os lados. Uma nota da Associação dos Vice-prefeitos de Sergipe, entidade que preside, critica duramente Valmir. Luciano, claro, anda rindo de orelha a orelha, pois conquistou um novo aliado e enfraqueceu o grupo adversário. E assim caminha a humanidade!

Políticos alvoroçados

Segundo a jornalista Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade, a classe política está alvoroçada diante da dificuldade para formar chapas proporcionais. “Impedidos de fecharem coligações proporcionais, os políticos buscam se filiar em partidos com dois ou mais puxadores de votos. Quem não se mudar para a legenda certa, corre o risco de repetir o que ocorreu em 2020 com muitos candidatos a vereador, que embora tendo muitos votos não se elegeram. Alguns pré-candidatos a deputado federal têm sido rejeitados pelos partidos, que não abrem mão de eleger seus próprios caciques”. Crendeuspai!

Ficou pra depois

A danada da variante ômicron é a responsável pelo adiamento da reunião que os governistas teriam hoje, visando tratar sobre a sucessão estadual. O encontro ficou para a semana que vem, após o deputado federal Fábio Mitidieri (PSDB) ter testado positivo para a covid-19. A alteração da data, contudo, não muda muita coisa, pois o governador Belivaldo Chagas (PSD) já disse que não tem pressa para anunciar o candidato à sua sucessão. Político experiente, Chagas quer prorrogar ao máximo o dia em que será servido em Palácio com água quente e café frio, “castigo” imposto a todo governante em fim de mandato. Aff Maria!

Suplentes esperançosos

Os suplentes de vereador Elber Batalha (PSB) e Camilo Feitosa (PT) ainda acreditam que podem assumir cadeiras na Câmara de Aracaju. Ambos torcem que agora em 2022 a Justiça Eleitoral casse os mandados dos vereadores Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica, ambos do PSC. O processo que pode tirar os dois parlamentares da Câmara é, na verdade, contra o partido deles. A legenda é acusada de promover fraude no registro de candidatas, que teriam disputado as eleições municipais apenas para cumprir a cota de 30% de gênero. Danôsse!

Maré de sapos

Após ter levado uns catiripapos do prefeito de Aquidabã, Mário Lucena (Republicanos), o radialista Edirani Santos foi condenado a nove anos de cadeia em regime fechado. Motivo da punição: em 2020, o locutor usou as redes sociais para difamar a prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC). Em uma das postagens, o dito cujo afirmou que a gestora teria usado o xibiu para tirar proveito político. Em abril do ano passado, Edirani, que se autodenomina “detetive virtual”, levou uma surra de dois sujeitos após ter feito denúncias contra lideranças políticas de Capela. Home vote!

Recorte de jornal

Publicano no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 31 de maio de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias