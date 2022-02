Aracaju inicia nesta terça, a vacinação de crianças de 8 e 9 anos

A Prefeitura de Aracaju inicia, nesta terça-feira, 1º, a vacinação das crianças de 8 e 9 anos, sem comorbidades, contra a covid-19. Para o novo público, a primeira dose estará disponível em 12 Unidades Básicas de Saúde, no drive-thru do Parque da Sementeira e no Shopping Jardins. Ao mesmo tempo, a gestão municipal prossegue na vacinação dos grupos anunciados anteriormente.

A vacinação dos aracajuanos de 8 e 9 anos começa nesta terça-feira, 1º de fevereiro, e se estende até a sexta-feira, 4. Para que a criança receba a primeira dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

As unidades de saúde estarão divididas em dois grupos para atendimento a este público por imunizante. Em seis delas, a vacina disponibilizada será a Coronavac. Em outras seis, será o imunizante pediátrico da Pfizer.

As UBSs com Pfizer são: Carlos Hardman (Soledade); José Machado (Santos Dumont); Joaldo Barbosa (América); Ávila Nabuco (Médici); Geraldo Magela (Orlando Dantas) e João Bezerra (Areia Branca).

Já as unidades que terão Coronavac para crianças são: Santa Terezinha (Robalo); Celso Daniel (Santa Maria); Edézio Vieira (Siqueira Campos); José Calumby (Bugio); Carlos Fernandes (Lamarão) e Amélia Leite (Suíssa). Nas 12 UBSs, a vacinação ocorre das 8h às 15h.

Já no Parque da Sementeira, a vacinação ocorre das 8h às 13h. No Shopping Jardins, a imunização será das 8h às 17h. Nos dois locais, o imunizante disponibilizado será a Coronavac. Continuam sendo vacinadas as crianças de 10 e 11 anos, sem comorbidades, e as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades.