Aracaju receberá Copa Brasil de Kart em julho em Aracaju

Aracaju entrará para o circuito internacional de automobilismo. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta terça-feira, 1º, após reunião com dirigentes da Federação Sergipana de Automobilismo. No encontro, ficou definido que a gestão municipal fará a reforma do kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Orla da Atalaia, para dotar o local das condições de infraestrutura para receber, em julho, entre os dias 20 e 30, a Copa Brasil de Kart.

“Estou muito feliz de poder fazer este importante anúncio de que a nossa cidade passará a fazer parte do circuito internacional de kart. Iremos reformar o nosso kartódromo, com recuperação das pistas, pintura e toda a infraestrutura, dotando assim o espaço das condições necessárias para se tornar um kartódromo internacional. Será o terceiro do país. E assim poderemos receber dois grandes eventos da área, o que movimentará não só os atletas e apaixonados pelo esporte, como toda a cadeia produtiva do turismo e a cidade como um todo”, afirmou o prefeito.

Presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca agradeceu ao prefeito pelo apoio e disposição da administração municipal em somar forças para que Aracaju possa receber a Copa Brasil de Kart. “Estamos muito satisfeitos porque teremos condições de receber dois grandes eventos. Agora em abril a Copa Nordeste e em julho a Copa Brasil. Sem a ajuda da Prefeitura, seria impossível trazer estes eventos”, disse.

A Copa Nordeste de Kart ocorrerá de 21 a 23 de abril, já a Copa Brasil está agendada para acontecer de 20 a 30 de julho. Antes, no início de julho, o kartódromo de Aracaju receberá os eventos preparatórios. Inaugurado em 2005, o kartódromo de Aracaju leva o nome de um dos maiores pilotos da história do Brasil, o bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. A pista de 1.360 metros de extensão e oito metros de largura foi construída dentro de todos os parâmetros de segurança. O kartódromo conta com ampla estrutura, que inclui área de box (34 fechados e 40 abertos), estacionamento, sala de imprensa, camarotes, torre de cronometragem e iluminação para provas noturnas.

Participaram da reunião o presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares, e o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

