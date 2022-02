Banese ultrapassa marca de R$ 1,54 bilhão em crédito liberado em 2021

Valor foi o maior volume de recursos já liberado pelo banco para operações de crédito em um exercício fiscal. Crédito rural foi destaque, com um crescimento de 36,2% em relação a 2020

O Banese encerrou o ano de 2021 com mais um resultado histórico: mais de R$ 1,54 bilhão em crédito liberado, o que possibilitou a marca de R$ 3,3 bilhões em ativos de crédito, sendo 99,3% desse valor investido em Sergipe. Apenas a carteira de desenvolvimento, destinada a financiamentos nos setores imobiliário, rural e industrial, alcançou um saldo aplicado superior a R$ 706 milhões. Trata-se do maior volume de recursos já liberado para operações de crédito pelo banco em um exercício fiscal.

O resultado positivo é consequência também das recentes mudanças na estratégia de negócios do banco, com a ampliação do crédito para todos os setores, taxas atrativas e a criação de equipes especializadas nos diversos segmentos econômicos. As ações visaram, ainda, ampliar o acesso de pessoas físicas e jurídicas ao crédito no período de pandemia da Covid-19, para fomentar os negócios e a atividade econômica na região.

O diretor de crédito e serviços do Banese, Ademario Alves de Jesus, salienta que neste difícil período da pandemia o banco tornou-se ainda mais próximo da população, ampliando os esforços para levar crédito e serviços bancários para todas as regiões e municípios de Sergipe, bem como criando soluções para atender as necessidades de microempreendedores, pequenas, médias e grandes empresas do Estado.

“Nossa atuação durante a pandemia mostra o compromisso e a importância do Banese para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. Ampliamos significativamente os créditos imobiliário, rural e industrial, assim como o crédito para as famílias e para as micro e pequenas empresas, sempre de forma sustentável, responsável e integrada ao nosso plano de expansão dos negócios. Quando o Banese cresce, Sergipe cresce”, destaca Ademario Alves de Jesus.

Investimento em números

Os ativos de crédito da carteira comercial, destinada ao financiamento das famílias e empresas com produtos como consignado, cheque especial e capital de giro, por exemplo, chegaram a mais de R$ 2,3 bilhões em 2021. Um dos destaques foi a concessão de verbas para capital de giro para pequenas, médias e grandes empresas. Os recursos liberados injetaram R$ 293 milhões na economia sergipana, valor 18,5% maior do que em 2020.

Na carteira de desenvolvimento, o crédito rural teve o maior crescimento, 36,2% a mais em relação ao ano anterior; seguido pelo imobiliário e o industrial. Cada uma dessas áreas contou com ações e campanhas estratégicas ao longo do ano passado, de modo a ampliar e facilitar o acesso de diversos públicos a esses produtos.

No rural, setor com maior expansão na carteira de desenvolvimento, o banco ampliou os negócios no interior do estado e lançou um conjunto de serviços, chamado Banese + Agro, para que a trajetória de crescimento continue nos próximos meses.

Assim, a carteira de crédito destinada à agropecuária ultrapassou os R$ 174 milhões em ativos através das linhas de custeio e investimento do Banese, destinadas à aquisição de insumos, maquinário, fomento à agroindústria, ao turismo rural e à implantação de práticas sustentáveis no ciclo produtivo.

No crédito imobiliário, o saldo aplicado ativo chegou a R$ 436,5 milhões, fruto de diversas estratégias adotadas no período. Os resultados alcançados confirmam o compromisso do banco em contribuir para o desenvolvimento de Sergipe e dos demais locais onde a instituição atua.

Ascom Grupo Banese