Bloquinho de Bell anima a pandemia

Por Adiberto de Souza *

Apesar do assustador crescimento de casos de covid-19, o governo de Sergipe decidiu só aumentar as restrições contra a pandemia a partir da próxima segunda-feira (7), justamente um dia após a realização da prévia carnavalesca animada pelo Bloquinho do Bell. O carnaval antecipado vai acontecer na Orla de Atalaia, com direito a muita aglomeração, que contribuirá ainda mais para aumentar os números de infectados, internados e mortos pelo coronavírus. O próprio governo reconhece, no decreto sobre as novas medidas restritivas, que da semana passada pra cá, o número de casos aumentou 138,5%, tendo 1.047 novas pessoas sido infectadas, em média, por dia. As internações de vítimas da doença cresceram 95%, com uma média de 78 diariamente. De 20 de janeiro até ontem, a covid-19 matou 30 pessoas em Sergipe e desde o princípio da pandemia, 6.098 infectados já morreram no estado. Mas, apesar desses números alarmantes, o governo não enxerga risco de contaminação em massa numa prévia carnavalesca. Portanto, que os afoitos foliões caiam na gandaia. E quanto ficarem doentes, vão reclamar ao galo da torre da igreja. Misericórdia!

Os jagunços petebistas

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) ofereceu à então presidente nacional do partido, Graciela Nienov, “dois jagunços bons” para resolver os problemas no diretório paulista. A estranha oferta e outras revelações bombásticas foram postadas pelo parlamentar sergipano durante conversas num grupo secreto no whatsapp, compartilhado por alguns dirigentes petebistas. Todos são tidos como “traíras” pelo presidiário Roberto Jefferson, presidente de honra da legenda. Diante da grave briga interna no PTB, já é dada como certa a expulsão de Rodrigo Valadares, que ainda é tesoureiro nacional da sigla. Crendeuspai!

No estaleiro

Os presidente e vice do Tribunal de Contas de Sergipe, respectivamente, Flávio Conceição e Ulices Andrade, testaram positivo para a covid-19. Quem também está no estaleiro pelo mesmo motivo é o prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Republicanos). Devidamente vacinados contra o coronavírus, os três tiveram sintomas leves, passam bem e estão isolados em suas residências. Em Aracaju, o número de pessoas infectadas pela covid-19 e por síndromes gripais é tão grande que a Secretaria da Saúde suspendeu as consultas eletivas nas Unidades Básicas de Saúde. Credo!

Malandragem política

As línguas ferinas estão espalhando nas esquinas de Sergipe que alguns prefeitos têm distribuindo cargos em comissão com vereadores e lideranças políticas de outros municípios. Segundo as fofoqueiras de plantão, o “agrado” visa atrair o apoio dos caciques políticos para os pré-candidatos a deputado apoiados pelos gestores. As danadinhas dizem, ainda, que os contemplados com os cargos em comissão nem precisam aparecer no trabalho. Basta o vereador paparicado garantir uma cuia de votos ao candidato do prefeito aliado. Coisas da política!

Governo de factoides

Fica cada dia mais claro que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a sua equipe não possuem qualquer plano de governo para o Brasil. Sem um norte a perseguir, os governistas recorrem aos factoides midiáticos visando gerar lucros instantâneos. A última fuzarca foi a postagem nas redes sociais do capitão se labuzando de farofa, enquanto traçava uns pedaços de frango assado numa birosca em Brasília. Essas cortinas de fumaça visam esconder a fragilidade de um governo refém dos próprios erros, muito porque Bolsonaro é um político despreparado e desconectado com a realidade brasileira. Só Jesus na causa!

Vai cair no bisturi

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), pediu licença médica para se submeter a uma cirurgia em São Paulo. A partir da próxima sexta-feira, o Legislativo sergipano será comandado pelo deputado Francisco Gualberto (PT), vice-presidente da Casa. O emedebista foi diagnosticado com um um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno e que pode gerar tonturas ou vertigens, além de atingir também a audição. Após a cirurgia, Luciano permanecerá internado no hospital Sírio-Libanês por cinco dias. Em seguida, ficará em repouso até o final da licença médica. Boa sorte!

Tá no páreo

E a vice-governadora Eliane Aquino (PT) reafirmou que é pré-candidata deputada federal. Entrevistada, hoje, pela rádio Fan/FM, a petista disse que deseja se eleger para continuar ajudando Sergipe. Aquino lamentou o crescimento da desigualdade, que tem alcançado, cada vez mais, os jovens, os negros e as mulheres. Esta será a primeira vez que Eliane será testada nas urnas em voo solo. Antes, a distinta se elegeu vice-prefeita de Aracaju na chapa encabeçada por Edvaldo Nogueira (PDT) e vice-governadora ao lado de Belivaldo Chagas. Ah, bom!

Sem data definida

Não será mais na próxima segunda-feira a reunião dos governistas para discutir as eleições deste ano. O encontro deveria ter ocorrido ontem, mas foi adiado depois que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) testou positivo para a covid-19. O novo adiamento se deu porque o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não poderá participar, na próxima segunda-feira, e o deputado Luciano Bispo estará em São Paulo para se submeter a uma cirurgia. Ademais, o governador Belivaldo Chagas (PSD) não tem a menor pressa em discutir a sua própria sucessão, faltando ainda oito meses para as eleições de outubro. Home vôte!

Kamikazes caboclos

A pandemia do coronavírus tem feito aflorar a irresponsabilidade juvenil. Cada vez mais, estes kamikazes caboclos colocam as próprias vidas em perigo, se aglomerando em animadas festinhas. O pior é que, ao agir assim, estes jovens suicidas também propagam o vírus entre familiares e amigos. No interior sergipano o uso da máscara virou coisa do passado, mesmo com o crescimento do número de casos da covid-19, de internamentos e mortes causadas pela doença. Lastimável!

Braços cruzados

Enquanto o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tenta obter recursos junto ao governo federal para socorrer as empresas de transporte coletivo, os rodoviários de três empresas de Aracaju protestam contra o atraso dos salários, Hoje, a capital amanheceu sem 125 ônibus das empresas Progresso, Modelo e Novo Paraíso, pois seus empregados cruzaram os braços para cobrar o pagamento do décimo terceiro dos salários de dois meses. A crise do setor promete se agravar ainda mais se o presidente Jair Bolsonaro (PL) não atender à reivindicação dos prefeitos brasileiros liderados por Nogueira. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de maio de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias