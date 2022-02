Câmara de Aracaju nega participação remota à Emília, que cuida de uma filha no exterior

A vereadora Emília Correa (Patriota) está no Canadá. Acompanha a filha que está prestes a dar à luz a sua primeira filha, neta da vereadora. Emília solicitou, via ofício, à Câmara Municipal de Aracaju (CMA), participação de forma remota das sessões, que recomeçarão a partir desta quarta-feira (02), para que não houvesse prejuízo de continuidade dos trabalhos do mandato.

– Mas infelizmente foi indeferida a solicitação! – Lamenta a vereadora, explicando que “a negativa da parte da CMA é que não há previsão no Regimento”!

A vereadora chama a atenção para a incoerência: “tivemos um ano de sessões remotas, embasadas na Resolução que está em vigor, com essa finalidade, além de que existe todo um aparato tecnológico para as sessões remotas, inclusive, as reuniões das comissões têm sido por híbridas, alguns membros fazem da Câmara e outros de qualquer outro local”

Para a vereadora Emília Correa, então, restou requerer licença sem remuneração, “que é o devidamente e legalmente cabível.” Emília faz um resumo para exemplificar o fato: “a empregada solicitou trabalhar e o empregador disse não”! E acrescentou: “Em um momento tão importante como votação dos vetos , não vou poder participar. Gostaria muito, mas não me foi concedido”.