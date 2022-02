Cantora de 26 anos, Ludmilla realiza sonho: “A mãe está de mansão nova”

Ludmilla, de 26 anos, acaba de realizar mais um sonho. A cantora adquiriu uma casa nova do jeito que ela queria para morar com a mulher, Brunna Gonçalves, que está no BBB22. Segundo Quem apurou, a residência fica no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca. Ainda de acordo com a fonte, a funkeira pesquisou muito até encontrar o imóvel desejado.

“Eu falei que ia morar nesse condomínio e corri atrás disso (risos). Vivendo para realizar todos os meus sonhos. Feliz demais por realizar mais esse. A mãe está de mansão nova. Nunca desista dos seus sonhos. Deus promete, Deus cumpre. Thanks, god (obrigado, Deus, em inglês)”, declarou ela no Instagram ao anunciar a novidade aos fãs.

Atualmente, Lud mora no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, onde ela possui sua irreverente piscina vermelha, que foi cenário de algumas de suas lives na pandemia e serviu de local para o seu casamento com a dançarina na quarentena. O motivo da mudança é para ela ficar mais perto de seu escritório e da mãe, Silvana, que está morando com o companheiro, Renato Araújo, no Recreio.

Recém-construído, o Alphaville está localizado em local privilegiado do bairro nobre, em uma área de mais de 660.000 m², sendo 120.000 m² somente de verde. O condomínio tem ainda um clube exclusivo, com piscinas, saunas, espaço fitness, quadra de tênis, quadra de esportes, campo de futebol e salão de festas. As ofertas de casas disponíveis nele variam de R$ 5 a 20 milhões.