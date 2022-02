Centro de Nefrologia do Huse realizou mais de 7600 procedimentos

A Secretaria de Estado da Saúde, através do Centro de Nefrologia Dr. Lucilo da Costa Pinto, oferece assistência a pacientes com insuficiência renal e que necessitam de tratamento. No ano de 2021 foram realizados 7.624 procedimentos, distribuídos entre os serviços ofertados na unidade que são hemodiálise e diálise peritoneal, com média de 21 atendimentos por dia.

A enfermeira e coordenadora do Centro de Nefrologia do Huse, Kelli Lencine, ressalta a importância desse serviço ofertado para os usuários do Sistema Único de Saúde que fazem o uso nesta unidade. “Os números apresentados já falam por si sobre a importância desse serviço. É um serviço 100% SUS destinado, principalmente, às pessoas que têm dificuldade de acesso a outro sistema de saúde. Para se ter uma ideia, em muitos casos a descoberta da insuficiência acontece aqui e, na maioria das vezes, já é crônica.” disse a enfermeira.

O paciente R.S.A, de 16 anos, está realizando tratamento na unidade há um mês e elogia o tratamento que recebe dos funcionários. “As enfermeiras e todo pessoal tratam a gente muito bem, sempre estão observando perguntando se está tudo bem.” disse o paciente.

Os atendimentos acontecem nas salas do Centro de Nefrologia para os pacientes que estão nas enfermarias. O serviço se estende também para os setores fechados como as UTI’s I e II, UAC I e II, pediatria, além da Área Vermelha do hospital para aqueles que têm insuficiência renal aguda.

O trabalho realizado para pacientes usuários dentro da própria unidade, que estão internados, sem a necessidade de deslocamento para clínicas especializadas, possibilita melhor resposta ao tratamento da doença. Kelli acrescenta que, além dos procedimentos realizados na unidade, eles também oferecem orientação para os pacientes renais crônicos. “Orientar esse paciente para a vivência é um serviço essencial e que se faz presente para a melhoria da qualidade de vida a partir do momento do diagnóstico.” completou Kelli.

