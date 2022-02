Cidadania diz que “federação partidária entre o Cidadania e o PSDB é eleitoralmente inviável”

Presidentes regionais do Cidadania emitem Nota Pública sobre as federações partidárias

Diante da complexa realidade política nacional e das contradições existente entre o nosso partido e as seções regionais do PSDB no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe, entre outros estados, nós, presidentes regionais do Cidadania nesses estados, manifestamos nossa opinião de que a formação de uma federação partidária entre o Cidadania e o PSDB é eleitoralmente inviável. Reiteramos nosso apoio à pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (SE) à Presidência da República pelo Cidadania e a disposição de dar continuidade aos entendimentos com o Podemos e PDT com objetivo de construir uma federação de partidos. Uma federação democrática deve ser pautada por regras claras, o respeito mútuo e o interesse recíproco, a partir da qual poderemos chegar a uma chapa unificadora no plano nacional.

Brasília, 1º de fevereiro de 2022.

Executiva Estadual

Acre

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rio de Janeiro

Sergipe